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'İsrail'in Körfez'deki faaliyetleri 'Yüzyılın Anlaşması' planının bir parçası'

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, İsrail'in faaliyetlerinin ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının bir parçası olduğunu belirtti.

'İsrail'in Körfez'deki faaliyetleri 'Yüzyılın Anlaşması' planının bir parçası'

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, İsrail'in faaliyetlerinin ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının bir parçası olduğunu belirtti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:52
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'İsrail'in Körfez'deki faaliyetleri 'Yüzyılın Anlaşması' planının bir parçası'

İSTANBUL

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, İsrail'in Körfez ülkelerindeki faaliyetlerinin, "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan ABD planının bir parçası olduğunu söyledi.

Karadaği, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son dönemde Körfez ülkelerinde yürüttüğü faaliyetleri kınayarak, bunları Filistin aleyhine maddeler içeren ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının bir parçası olarak nitelendirdi.

Körfez bölgesinde yaşanan gelişmelerin bazı Arap ülkelerinin onayı ve desteğiyle Yüzyılın Anlaşması'nın yansımaları olduğunu belirten Karadaği, "Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin, Kudüs'ü işgal eden siyonist işgalci devlete karşı tutumu net." dedi.

ABD'nin söz konusu planının Filistin ve İslam dünyasına etkileri konusunda uyarıda bulunan Karadaği, "Bunun büyük sonuçları olur. Kudüs'ün işgal devletinin başkenti olarak tanınması, Yahudi devletinin varlığının tanınması ve daha nice sonuçları var." diye konuştu.

ABD'nin öncelikle kendi ekonomisine, ikinci olarak da İsrail'e hizmet eden bu plandan faydalandığına dikkati çeken Karadaği, başta Körfez olmak üzere tüm Arap ve İslam ülkelerinin yönetimlerinin, ümmet davaları ve İslam'ın değişmez değerleri konusunda halklarının görüşlerini benimsemesi ve onlardan yana olması gerektiğini vurguladı.

"Halklar ile siyonist oluşumdan yana yöneticileri arasında ayrılık var"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, "Halklar ve İslam kamuoyu, Filistin davasından yana. Ancak bu halklar ile siyonist oluşumdan yana yöneticileri arasında ayrılık bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bu bölünmenin İslam dünyasının yararına olmadığını, kaosa yol açabileceğini belirten Karadaği, devlet liderlerinin, İslam'ın değişmez kuralları üzerine karar almasının en doğru yol olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Arap ülkelerindeki düşünce tutuklularına değinen Karadaği, Arap ülkelerine, özellikle Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan'da görülen düşünce tutukluları ile alimleri serbest bırakma çağrısında bulundu.

Son dönemde İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında siyasi, iktisadi ve spor alanlarında çeşitli gayriresmi ziyaretler gerçekleştirilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 26 Ekim'de ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunmayan Umman'a yaptığı resmi ziyaret ise İsrail ile Körfez ülkeleri arasında normalleşmenin bir adımı olarak yorumlanmıştı.

Netanyahu'dan sonra İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz da 6-8 Kasım'da Umman'ın başkenti Muskat'ta düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'na katılmak üzere bu ülkeyi ziyaret etmiş, ziyareti sırasında İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Bölgesel Barış İçin Demir Yolu" projesini tanıtmıştı.

"Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine kendince "çözüm bulmak" için hazırladığı plan "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılıyor.

Planın detayları henüz açıklanmasa da uluslararası basında yer alan haberlere göre, "Yüzyılın Anlaşması", işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin büyük bölümünün varlığını korumaya devam etmesi gibi Filistin aleyhine maddeler içeriyor.

AA

Son Güncelleme: 17.11.2018 11:55
Anahtar Kelimeler:
ABDİSRAİLDünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği
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