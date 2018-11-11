Isparta'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

ISPARTA
Isparta'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Osman Bekir Cazgır'ın (17) kullandığı plakasız motosiklet, Karaağaç Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda kaldırıma çarparak devrildi.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletten savrulan sürücü, kaldırımdaki panoya çarptı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Cazgır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gencin cenazesi, incelemenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA