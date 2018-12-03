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İslam, engellilere adalet ve hassasiyetle davranmayı emreder

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Hayatın bütün alanlarında yegane değer olarak takvayı belirleyen yüce dinimiz İslam, engellilere yaklaşım konusunda da adalet ve hassasiyeti emretmektedir." dedi.

İslam, engellilere adalet ve hassasiyetle davranmayı emreder

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Hayatın bütün alanlarında yegane değer olarak takvayı belirleyen yüce dinimiz İslam, engellilere yaklaşım konusunda da adalet ve hassasiyeti emretmektedir." dedi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:30
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İslam, engellilere adalet ve hassasiyetle davranmayı emreder

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir sınanmadan ibaret olan dünya hayatında, hastalıklar, genetik ve çevresel faktörler, doğal afetler, savaşlar, kazalar gibi farklı sebeplerle gerçekleşen engellilik durumunun, insanın değerini ve onurunu değiştirmeyeceğini belirtti.

İnsanın, her halükarda hayatın geçici ve imtihan olduğu gerçeğinin farkına vararak sabır, şükür, metanet, güzel ahlak ve ümit ekseninde yaşaması gerektiğine işaret eden Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Önemle belirtmek gerekir ki bireysel olarak ahlak ve erdemin, toplumsal olarak duyarlılık ve sorumluluğun, milletler ve kültürler açısından medeniyetin ölçüsü yetimlere, kimsesizlere, yaşlılara, engellilere ve çevreye bakıştır. Bu manada, hayatın bütün alanlarında yegane değer olarak takvayı belirleyen yüce dinimiz İslam, engellilere yaklaşım konusunda da adalet ve hassasiyeti emretmektedir."

"Peygamber Efendimiz engellilerle destek olanları övmüştür"

Hz .Peygamber'in engellilerle özel olarak ilgilendiğine dikkati çeken Erbaş, "Peygamber Efendimiz, engellilere destek olanları övmüş, onları imkan ve yeteneklerine uygun görevlerde istihdam etmiş, kendilerine değer vermiş, engelli olduğu için sabırla ve azimle hayata tutunmaya çalışanları Allah katında mükafatlarla ve cennetle müjdelemiştir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, engelliliğe sebep olan savaşlar, afetler, kazalar, ihmaller gibi durumlara karşı bilinçli ve sorumlu davranmak gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Engellilik ve engelli kardeşlerimizle ilgili duyarlılıklar bir gün ya da haftayla sınırlı olmamalı, sürekli bir farkındalıkla hayatın her anında ve alanında var olmalıdır. Bütün engelli kardeşlerime, mutlu, huzurlu bir hayat diliyor, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün mensuplarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş
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