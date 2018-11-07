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İŞKUR istihdamda 1 milyonu aştı

Bu yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirmeyi hedefleyen İŞKUR, yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişinin istihdamına aracılık etti.

İŞKUR istihdamda 1 milyonu aştı

Bu yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirmeyi hedefleyen İŞKUR, yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişinin istihdamına aracılık etti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:49
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İŞKUR istihdamda 1 milyonu aştı

ANKARA -  İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Bu yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirmeyi hedefleyen Kurum, yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişinin iş sahibi olmasını sağladı. Bu doğrultuda, Kurum personelince bu yılın dokuz aylık bölümünde 4 milyon 234 bin 52 bireysel görüşme, 476 bin 733 iş yeri ile 21 bin 231 okul ziyareti gerçekleştirildi.

Eğitim ve kurslardan 355 bin kişi faydalandı

Bir yandan iş arayan ile işvereni buluşturan İŞKUR, diğer taraftan yürüttüğü işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitimleriyle iş gücünün niteliğini artıracak uygulamaları hayata geçiriyor.

Kurum bu kapsamda, bu yılın ocak-eylül döneminde 75 bin 436 işbaşı eğitim programı, girişimcilik eğitim ile mesleki eğitim kursu düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanındaki bu eğitim ve kurslardan toplam 355 bin 407 kişi faydalandı.

Geçen yıl 1 milyon 57 bin kişiyi işle buluşturan İŞKUR, 2016 yılında 789 bin 133, 2015 yılında ise 889 bin 640 bin kişinin istihdamına aracılık etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İşkurIstihdam
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