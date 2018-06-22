Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi.
AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi.
AA