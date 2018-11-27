Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Twitter hesabından hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait silah mevzileri ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 4 terörist de etkisiz hale getirildi.