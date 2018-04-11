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İlkokulda silahla yaralama

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan ilkokulun müdürü ile müdür yardımcısı, bir polis memuru tarafından silahla yaralandı.

İlkokulda silahla yaralama

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan ilkokulun müdürü ile müdür yardımcısı, bir polis memuru tarafından silahla yaralandı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:36
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İlkokulda silahla yaralama

BURSA

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'na gelen polis memuru İlhan Ö. (45), okul müdürü Tülay Taş ve müdür yardımcısı Sinan Delibaş'ı silahla yaraladı. 

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltına alındı.

Eğitime 1 gün ara verildi

Bu arada, eğitim öğretime bir gün ara verilen okulun öğrencileri, evlerine gönderildi

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğünden açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru İlhan Ö. (45) okulda öğrenim gören çocuklarına kötü muamelede bulunulduğu iddiası ile okul müdürü Tülay Taş ve müdür yardımcısı Sinan Delibaş'ı bacaklarından vurmuş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Anılan polis memuru kullandığı silahla birlikte görevlilerimiz tarafından gözaltına alınmıştır." denildi. 

Olayın hemen ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, ayrıca idari soruşturma başlatılarak polis memurunun açığa alındığı ve müfettiş görevlendirilmesi yapıldığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaIlkokulSilahla Yaralama
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