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'İlk sırada olmanın gururunu yaşıyoruz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünya insani yardım sıralamasında ilk sırada yer almanın haklı gururunu yaşayan ülkemiz, Kızılay başta olmak üzere tüm kurumlarıyla sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek." dedi.

'İlk sırada olmanın gururunu yaşıyoruz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünya insani yardım sıralamasında ilk sırada yer almanın haklı gururunu yaşayan ülkemiz, Kızılay başta olmak üzere tüm kurumlarıyla sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek." dedi.

30 Ekim 2018 Salı 16:24
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'İlk sırada olmanın gururunu yaşıyoruz'

ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Türk Kızılayının 150. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Milletin desteğiyle insani kriz ve afetlerde yaraları saran, yurt içinde ve dışında ayrım gözetmeksizin mağdur ve mazlumun yanında yer alan Tür Kızılayının 150. yılını kutlayan Oktay, "Dünya insani yardım sıralamasında ilk sırada yer almanın haklı gururunu yaşayan ülkemiz, Kızılay başta olmak üzere tüm kurumlarıyla sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Oktay, Kızılay Haftası vesilesiyle vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

AA

Son Güncelleme: 30.10.2018 16:31
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeInsani YardımDünyaCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
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