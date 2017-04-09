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Ilısu Barajı'nda önemli bir aşama daha aşıldı

450 ton ağırlığındaki jeneratör parçası yerine indirildi.

Ilısu Barajı'nda önemli bir aşama daha aşıldı

450 ton ağırlığındaki jeneratör parçası yerine indirildi.

09 Nisan 2017 Pazar 12:34
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Ilısu Barajı'nda önemli bir aşama daha aşıldı

Türkiye'de 3'üncü sırada yer alacak Mardin ve Şırnak il sınırları arasındaki Ilısu Barajı'nın, 6 ünitesinin ilk jeneratörünün 450 ton ağırlığına sahip parçası yerine indirildi.

Jeneratör gücü bakımından Türkiye'de 3'üncü sırada yer alacak Mardin ve Şırnak il sınırları arasındaki Ilısu Barajı'nın, 6 ünitesinin ilk jeneratörünün 450 ton ağırlığına sahip parçası yerine indirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES), Atatürk ve Karakaya barajlarından sonra ünite başına 223 megavatlık kapasitesiyle, jeneratör gücü bakımından Türkiye'nin 3'üncü büyük barajı olacağını söyledi.

Barajın sahip olduğu 6 ünitenin ilk jeneratörünün parçası olan ve toplamda 450 ton ağırlığa sahip rotoru dün yerine indirdiklerini aktaran Acu, şöyle konuştu:

"Ilısu Barajı ve HES projemiz ülkemizin 100 yıllık vizyonu içerisinde yer alan dünyanın en büyük su yapılarından birisi olup, aynı zamanda GAP Projesi'nin iki ayağından birini teşkil etmektedir. Ilısu Barajı dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin 2'nci büyük, kurulu güç bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı olacaktır. Ilısu Barajı bin 200 megavat kurulu gücündeki santral ile yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üreterek, ülke ekonomisine yıllık 1,3 milyar lira katkı sağlayacaktır."

Murat Acu, tamamlandığında 4 bin kişiye istihdam alanı sağlayarak, aileleriyle birlikte 28 bin kişiye geçim kaynağı olacak projenin tarım ve enerjiye yönelik bir proje olmasının yanı sıra bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal alanda gelişmesine çok ciddi katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Projenin hayata geçirilmesine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım'a ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na şükranlarını sunarak emeği geçenlere teşekkür eden Acu, "GAP'ın can damarı olan Ilısu ile Cizre barajları tamamlandığında, 1 milyon 2 bin dekar arazi sulamaya açılacak. Sulama ile beraber 12 kata varan gelir artışları meydana gelecek, milletimizin ve bölge insanının yüzü gülecektir." dedi.

AA

Son Güncelleme: 09.04.2017 12:35
Anahtar Kelimeler:
Jeneratörılısu Barajı
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