'İki kez oy kullandım' şeklindeki paylaşıma gözaltı

İZMİR

Belçika'da ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda sandık başında çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı fotoğrafına yapılan "iki kez oy kullanmışsın" yorumuna "olsun o kadar" yanıtı veren kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yurt dışında yaşayan Ş.E. adlı kadının sosyal medyada Belçika'da ve İzmir Adnan Menderes Havalimanında oy kullandığı yönündeki paylaşımı üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Gözaltına alınan kadın, ifade işlemleri için Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ş.E, ilk ifadesinde, sosyal medyada şaka amaçlı bir paylaşım yaptığını öne sürerek, iki kez oy kullanmasının mümkün olamayacağını söyledi.

Ankara Cumhuriyet başsavcılığından açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun, sosyal medya hesabında oy kullanırken çektirdiği fotoğrafları paylaşıp mükerrer oy kullandığı intibaı yaratarak vatandaşların tepkisini çeken Ş.E. hakkında, "çift kimlik taşıyıp taşımadığının araştırılması istemli" suç duyurusunda bulunduğunu bildirildi.

Belçika'da yaşadığı belirtilen kadınla ilgili "Seçim Kanunu'na muhalefet" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, hakkında yakalama kararı alınan şüphelinin, İzmir'in Selçuk ilçesinde gözaltına alındığı kaydedildi.