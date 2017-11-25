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İçişleri Bakanlığından kış genelgesi

81 ilin valiliğine genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığından kış genelgesi

81 ilin valiliğine genelge gönderildi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 15:59
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İçişleri Bakanlığından kış genelgesi

İçişleri Bakanlığından kış aylarında trafikte uyulması gereken kurallar ve alınacak tedbirlere ilişkin 81 ilin valiliğine genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığından kış aylarında trafikte uyulması gereken kurallar ve alınacak tedbirlere ilişkin 81 ilin valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı "kış genelgesi" gönderildi.

Genelgede, trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzlukların dikkate alınması uyarısında bulunuldu.

Kış aylarında vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla trafikte alınacak tedbirler genelgede şöyle sıralandı:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle karayolunun trafiğe kapanması veya trafik akımının yoğunlaşması halinde, taşıt trafiği belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Şehiriçi ve şehirlerarası alternatif güzergahlar önceden belirlenerek kamuoyuna duyurulacak. Yerleşim yeri dışındaki karayollarında mahsur kalan sürücü ve yolcuların mağduriyet yaşamamaları amacıyla yerel yönetimlerin imkanları dahilinde her türlü yardım ulaştırılacak. Gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerden istifade etmeleri sağlanacak. Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle yolun trafiğe kapandığı durumlarda il ve ilçe merkezleri ile dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmeyecek. Karayolu trafiğe açılıncaya kadar, araçlar uygun yerlerde (konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler vb.) bekletilecek. Trafik yoğunluğu artan yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde trafik akışı normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlara (çekici, kamyon, tanker gibi) izin verilmeyecek. Bu araçlar uygun yerlerde bekletilecek."

1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulması gerektiği vurgulanan genelgede, okul servis araçları gibi özellikli taşıma araçları daha dikkatli kontrol edilerek, Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu yönünden de denetlenmesinin önemi vurgulandı.

Art niyetlilere karşı kurtarıcı ve çekiciler yol kenarında bekletilecek

Sis, buzlanma gibi kaza riskinin yoğunlaştığı hava ve yol koşullarında, ivedilikle müdahale edilmesi ve karayolunun trafiğe derhal açılması amacıyla kurtarıcı/çekicilerin güzergahta uygun yerlerde hazır bulundurulmasının sağlanması, art niyetli şekilde sürücülerden fahiş fiyat taleplerini önleyecek tedbirler alınması genelgede yer aldı.

Genelgede, şu uyarılara yer verildi:

"Sürücüler buzlanma, yoğun yağış, tipi gibi görüş mesafesinin azaldığı ve kaza riskinin yoğunlaştığı kesimlerden önce hava, yol ve çevresi hakkında bilgilendirilecek. Hatalı geçme/sollama ve şerit kullanma ile takip mesafesi konusunda uyarılacak. Zincir takılması gerektiğinde zincir taktırılacak, gerekiyorsa taşıtlar trafik ekibi öncülüğünde ve kontrolünde konvoy haline getirilecek. Otobüslerde sürücü, yardımcı personel ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Şoför ve yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu anons edilerek hatırlatılacak ve farkındalık oluşturulacak. Sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonlarıyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri hususlarında nezaketle bilgilendirme yapılacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kış GenelgesiKış
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