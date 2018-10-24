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İçişleri Bakanlığında dijital dönüşüm

İçişleri Bakanlığınca dijital dönüşümün sağlanması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla 4'ü bakanlık olmak üzere 7 kurumla veri paylaşım protokolleri imzalandı

İçişleri Bakanlığında dijital dönüşüm

İçişleri Bakanlığınca dijital dönüşümün sağlanması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla 4'ü bakanlık olmak üzere 7 kurumla veri paylaşım protokolleri imzalandı

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:59
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İçişleri Bakanlığında dijital dönüşüm

ANKARA

İçişleri Bakanlığınca dijital dönüşümün sağlanması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla 4'ü bakanlık olmak üzere 7 kurumla imzalanan veri paylaşım protokolleriyle iş ve işlemlerde vatandaşlardan istenen belgeler artık ilgili birim tarafından elektronik ortamdan temin edilecek.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Bakanlığın konferans salonunda düzenlenen törende, bir yılı aşkın süredir devam eden çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önem verdiği konulardan birinin de bürokrasinin azaltılması ve dijital dönüşümün gerçekleşmesi olduğunu belirten Erdil, protokollerle ortak bir işleyiş platformu oluşturduklarını söyledi.

Protokoller uyarınca ilgili kurumların bilgi sistemlerinin ve veri tabanlarının birbiriyle entegre olmasını sağlayacaklarını dile getiren Erdil, "Burada kurumlar birbirlerine bilgilerini, veri tabanlarını açacak. Bugüne kadar sınırlı olan iletişim sonuna kadar sağlanmış olacak." dedi.

"Önemli bir adım attık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca da ülke için önemli bir adım attıklarını vurgulayarak, "Dijital ortamda devletin ve milletin kucaklaşmasının bir örneği de görülmüş olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni sistemle işlerin daha çabuk, kolay ve hızlı gerçekleştirileceğini söylediğini hatırlatan Koca, çeşitli sektörlerde çalışanların işlerini kolaylaştıracak adımın, protokolle atıldığını anlattı.

 "Tüm kurumlara değer katacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız "tarihi bir proje" olarak nitelendirdiği protokolün tüm kurumlara hayırlı olması dileğinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, hayatı basitleştirme ve yalınlaştırma konusunda protokolün önemine değindi.

Aksu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakan yardımcıları olarak "devrim" niteliğindeki bu geçişe imza atmaktan dolayı onur duyduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, "Dijitalleşme başlı başına bir konu. Veri paylaşımıyla beraber tüm kurumlara değer katacak, maliyetlerini aşağıya çekecek, kağıt kullanımını azaltacak. Çevre dostu bir uygulama." ifadesini kullandı.

Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak

Konuşmaların ardından İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Orman bakanlıkları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu arasında "Dijital Dönüşüm ve Bürokrasinin Azaltılmasına Yönelik Bilişim Entegrasyonu Protokolü" imzalandı.

Protokollerle İçişleri Bakanlığınca yürütülen iş ve işlemlerde vatandaşlardan istenen belgeler artık ilgili birim tarafından elektronik ortamda temin edilecek.

Başvuru sahibinden ıslak imzalı talep edilen yıllık 1 milyon 450 bin belge azaltılarak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıDijital Dönüşüm
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