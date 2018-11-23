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İçişleri Bakanlığına personel alımı

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına yazılı ve sözlü sınavla 45 il göç uzman yardımcısı alınacak.

İçişleri Bakanlığına personel alımı

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına yazılı ve sözlü sınavla 45 il göç uzman yardımcısı alınacak.

23 Kasım 2018 Cuma 10:03
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İçişleri Bakanlığına personel alımı

ANKARA

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına yazılı ve sözlü sınavla 45 il göç uzman yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sınava başvuracakların en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmeleri ve 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların başvuru tarihinin son günü itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranıyor.

Yazılı giriş sınavının başvuruları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından elden ya da posta yoluyla kabul edilecek.

İstenen belgeler

Başvuruda adaylardan "https://aybu.edu.tr/gpm" adresinden elde edecekleri müracaat belgesi doldurulmuş olarak ıslak imzalı ve beraberinde bir vesikalık fotoğraf ile ilgili KPSS puan türünü gösterir ÖSYM sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve lisans mezuniyetlerini gösteren lisans diplomalarının fotokopisi istenecek.

Giriş sınavı başvuruları 26 Kasım Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp 7 Aralık Cuma günü 17.00'de sona erecek. Posta yoluyla gönderilen başvurularda gönderilme tarihi dikkate alınacak.

Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 14 Aralık'ta "https://aybu.edu.tr/gpm" internet adresinden ilan edilecek, adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacak.

Sınava girmeye hak kazandığı listede ilan edilen adaylar 21 Aralık Cuma günü saat 16.00'ya kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 85 lira sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank Ankara Merkez Şubesi hesabına yatıracak.

Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecek.

İlk sınav 23 Aralık'ta

Giriş sınavı yazılı bölümü 23 Aralık Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak ve test usulünde gerçekleştirilecek sınavın süresi 120 dakika olacak.

Giriş sınavında başarılı olanlar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak belirlenen kadronun 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıPersonelSınav
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