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İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu ölümlerini 941'den 228'e düşürdük

İçişleri Bakanı Soylu, "Uyuşturucu ölümlerini 2017'deki 941 seviyesinden şu ana kadar 228'e düşürmeyi başardık." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu ölümlerini 941'den 228'e düşürdük

İçişleri Bakanı Soylu, "Uyuşturucu ölümlerini 2017'deki 941 seviyesinden şu ana kadar 228'e düşürmeyi başardık." dedi.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:28
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İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu ölümlerini 941'den 228'e düşürdük

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Uyuşturucu ölümlerini 2017'deki 941 seviyesinden şu ana kadar 228'e düşürmeyi başardık." dedi.

Bakanı Soylu, "Terör örgütleri uyuşturucu satıp silah alıyorlar. Özellikle PKK, Avrupa’daki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80'ini elinde tutuyor ve örgütün uyuşturucudan elde ettiği gelirin yıllık 1,5 milyar dolar civarında olduğu değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

19 bin 466 kişi tutuklu

Soylu, geçen yılın ilk 10 ayına göre bu yılın ilk 10 ayında uyuşturucu operasyonlarının sayısının yüzde 29 arttığını, tutuklu sayısının ise yüzde 8,5 artışla 19 bin 466 olduğunu belirtti.

Özellikle torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına karşı da ciddi bir çalışma içinde olduklarını belirten Soylu, "Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 19 bin 466 tutuklamanın 16 bin 603 kişisi sadece sokak satıcısıdır." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları kaydetti:

"Polis sorumluluk bölgesinde 22 bin 829, jandarma sorumluluk bölgesinde 4 bin 6 güvenlik personeli, 81 ilde toplam 26 bin 835 güvenlik personeli, öncelik durumuna göre kategorilere ayrılmış okullarımızda görev yapacaktır ayrıca diğer tüm okullarda yaklaşık 20 bin 'güvenli eğitim koordinasyon görevlisi' ile okullarımızın hem asayiş hem de uyuşturucu noktasında daha güvenli hale getirilmesi sağlanacaktır."

İçişleri Bakanı Soylu, "2017 yılında örgütlü şekilde uyuşturucu ticareti yapan gruplara dönük olarak 70, 2018’in 10 ayında ise şu ana kadar 68 operasyon yapıldı. 2017 yılından itibaren örgütlü uyuşturucu ticaretine bulaşmış üye ve yönetici seviyesinde 5 bin kişiye işlem yapıldı, halihazırda örgütlü uyuşturucu ticaretiyle ilgili 26 operasyon dosyası üzerinde çalışmalar devam etmektedir." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman SoyluUyuşturucu
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