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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce sınır hattında incelemeler yaptı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile beraberindeki heyet, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce sınır hattında incelemeler yaptı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile beraberindeki heyet, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında incelemelerde bulundu.

21 Eylül 2018 Cuma 08:59
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce sınır hattında incelemeler yaptı

ŞANLIURFA

 İnce, beraberinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz ile Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Valilikteki güvenlik toplantısının ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katıldığı heyet, Akçakale sınır hattında ve Hudut Komutanlığında kurulan "Solar Sistemi ile Çalışan Sınır Aydınlatma, Kamera Takip ve Güvenlik Sensörlü Sistem"i inceledi.

İncelemelerin ardından Bakan Yardımcısı İnce, ilçeden ayrıldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleriŞanlıurfaMuhterem İnceAkçakale
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