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Helal turizm rotayı yurt dışına çevirdi

Dünyayı gezmek, farklı ülkelere seyahat edip çeşitli kültürleri tanımak isteyenlere alternatifler sunan Ottomano Tur, "helal" yiyecek bulma ve ibadet gibi hassasiyeti olanlara çeşitli imkanlar sağlıyor.

Helal turizm rotayı yurt dışına çevirdi

Dünyayı gezmek, farklı ülkelere seyahat edip çeşitli kültürleri tanımak isteyenlere alternatifler sunan Ottomano Tur, "helal" yiyecek bulma ve ibadet gibi hassasiyeti olanlara çeşitli imkanlar sağlıyor.

07 Aralık 2018 Cuma 13:10
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Helal turizm rotayı yurt dışına çevirdi

İZMİR -  Dünyayı gezmek, farklı ülkelere seyahat edip çeşitli kültürleri tanımak isteyenlere alternatifler sunan Ottomano Tur, "helal" yiyecek bulma ve ibadet gibi hassasiyeti olanlara da çeşitli imkanlar tanıyor.

Amerika, Orta Avrupa, Endülüs, Fas, Çin, Amsterdam, Paris, Brüksel ve Balkanlara helal turizm anlayışıyla hizmet sunan şirket, seyahatseverleri yerel kültürlerin zenginliklerinin yanı sıra İslam ve Osmanlı tarihiyle de buluşturuyor.

Ottomano Tur Genel Müdürü Barış Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyahatin herkesin hakkı olduğunu belirterek, yurt dışı turlarına katılmanın artık lüksten ziyade, periyodik olarak yapılan bir gereksinime dönüştüğünü ifade etti.

Helal hassasiyeti olan vatandaşlara yönelik turlar düzenlediklerini bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Yeme-içme ihtiyaçlarını akıllarda en ufak soru işareti oluşturmayacak şekilde karşılıyoruz. Cuma namazının kılınması için bir organizasyon yapıyoruz. Geri kalan vakitler için de misafirlerimize ihtiyaçları doğrultusunda programda organize ederek namaz kılma imkanı sağlıyoruz. Hem İtalya’nın, Amerika’nın, Çin’in kültürünü gösteriyoruz hem de dini hassasiyetlerini yerine getirmek isteyenlere fırsat sunuyoruz. Gittiğimiz ülkelerde İslam ve Osmanlı tarihiyle ilgili neler bıraktığımıza da bakıyoruz.”

Her şey dahil turlar 800 avrodan başlıyor

Barış Öztürk, Türkiye’de satılan yurt dışı turlarının genelde oda-kahvaltı şeklinde olduğunu ve ilave gezilere katılım olduğunda ekstra para ödendiğini anımsatarak, "Bizim yaptığımız turlarda kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri ile bütün ilave geziler de tura dahil." dedi.

Avrupa turlarının ortalama 6 gece, Uzak Doğu ve Amerika turlarının ise ortalama 8 gece olduğuna işaret eden Öztürk, turların fiyatlarının gün sayısı ve segmentine göre 800 avro ila 3 bin avro arasında değiştiğini bildirdi.

Öztürk, "muhafazakar tur" diye sadece hassasiyeti olan vatandaşlara değil, herkese hitap ettiklerini söyledi.

İlerleyen zamanlarda da yurt dışında başka ülke vatandaşlarına muhafazakar turlar sunmayı istediklerini ifade eden Öztürk, "Bu alanda yüzde 100 büyümeyi düşünüyoruz. Malezya, Endonezya gibi helal turizmin hareketli olduğu ülkelerde oradan çıkışlı olarak bu tür turlar düzenlemeyi amaçlıyoruz." dedi.

"Avrupa, helal turizme ciddi yatırımlar yapıyor"

Ottomano Tur Genel Müdürü Öztürk, Avrupa’da helal turizm hacminin yaklaşık 120 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, Avrupa ülkelerinin bu konuda ciddi yatırımlar yaptığını, İspanya'nın Endülüs'ten kaynaklı ciddi yatırım peşinde olduğunu, Tayland ve Avustralya’nın helal konsepti üzerine çalışmalarının bulunduğunu anlattı.

Helal konseptiyle yola çıktıklarında ilginç şeylerle de karşılaştıklarına işaret eden Öztürk, "Tayland’da yaklaşık 600 yıl önce Müslümanlar için Osmanlı’nın yapmış olduğu bir cami bulduk. Bu caminin orada korunması gerekiyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Helal TurizmYurt Dışı
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