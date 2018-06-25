HDP'nin birinci olduğu 12 ilde oyu düştü

DİYARBAKIR

HDP'nin 1 Kasım 2015'teki milletvekili genel seçiminde birinci olduğu 12 ilde 24 Haziran milletvekili seçimlerinde oy oranı düştü.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 27. Dönem Milletvekili Genel seçiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerden terör saldırılarının yoğun yaşandığı Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Tunceli, Van ve Hakkari'nin de aralarında bulunduğu 12'sinde HDP'nin oyu 1 Kasım 2015'teki seçime oranla azaldı.

HDP'nin 1 Kasım 2015'teki seçime oranla dünkü seçimde Diyarbakır'da oy oranı yüzde 72,8'den yüzde 66,71'e, Siirt'te 58,3'ten 52,18'e, Batman'da 68,2'den 63,44'e, Mardin'de 68,4'ten 60,41'e, Şırnak'ta yüzde 85,5'ten yüzde 71,54'e, Tunceli'de yüzde 55,9'dan yüzde 51,76'ya, Iğdır'da yüzde 52,6'dan yüzde 43,94'e, Van'da yüzde 65,5'ten yüzde 60,23'e, Bitlis'te yüzde 48,60'dan yüzde 43,14'e, Muş'ta yüzde 60,63'ten yüzde 50,96'ya, Hakkari'de yüzde 81,96'dan yüzde 71,11'e, Ağrı'da yüzde 68,1'den yüzde 63,54'e geriledi.

AK Parti 9 ilde oyunu artırdı

AK Parti'nin 1 Kasım 2015'teki seçime oranla dünkü seçimde oy oranı Siirt'te yüzde 36,7'den yüzde 38,48'e, Mardin'de yüzde 28,5'ten yüzde 29,8'e, Şırnak'ta yüzde 11,1'den yüzde 17,27'ye, Tunceli'de yüzde 11,7'den yüzde 13,54'e, Van'da yüzde 30,74'ten yüzde 31,29'a, Bitlis'te yüzde 44,14'ten yüzde 50,07'ye, Muş'ta yüzde 34,46'dan yüzde 34,99'a, Hakkari'de yüzde 13,79'dan yüzde 19,40'a, Ağrı'da yüzde 26,9'dan yüzde 28,04'e yükseldi.