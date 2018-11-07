Havaist'ten İstanbul Havalimanı'na yeni hat

İSTANBUL

Havaist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de açılışı gerçekleştiren ve 31 Ekim'den bu yana tarifeli seferlerin yapıldığı İstanbul Havalimanıındaki hat sayısını 5'e yükseltecek.

Tarifeli uçak seferlerinin başlamasıyla Yenikapı İDO-Bakırköy-İstanbul Havalimanı Hattı (İST-1), TÜYAP-Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı Hattı (İST-2), Kozyatağı Metro-Tepeüstü-İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7) ve Taksim-Abdülhak Hamit Caddesi-Beşiktaş-İstanbul Havalimanı Hattı (İST-19) olmak üzere 4 ayrı noktadan halihazırda sefer gerçekleştiren Havaist, yarından itibaren mevcut hatlarına bir yenisini ekleyecek.

İki otogardan yolcular havalimanına taşınacak

İstanbul'da 4 hatta 20 otobüsle karşılıklı olarak havalimanı ve kentin belirlenen noktalarına yolcu taşıyan Havaist'in hizmet vereceği 5. nokta, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı-Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı Hattı (İST- 3) oldu. Devreye alınan yeni hat güzergahıyla birlikte 31 Aralık'a kadar toplam 25 lüks otobüsle haftada 50 sefer gerçekleştirilecek. 45 kilometrelik yeni güzergahta üç araç görev yapacak. Bu hattı kullanan yolcular, yaklaşık 2 aylık sürede yüzde 50'li indirimli olarak 8 lira ücret ödeyecek.

Hat detayı ve sefer saatleriyle ilgili detaylı bilgiler, "hava.ist" adresinden edinilebilecek.

İstanbul Havalimanından ayrılmak için toplu ulaşımı tercih eden yolculardan Ayşegül Çeşitçioğlu, Antalya'dan geldiğini söyledi.

Havalimanını çok beğendiğini belirten Çeşitçioğlu, "Havalimanımız memleketimize hayırlı olsun, ülkemizde çok güzel şeyler oluyor. Dış ülkelerin kıskanacağı güzellikte olmuş burası. Havalimanından ayrılmak için Havaist'i kullanacağım. İlk kez kullanıyorum, buradan Taksim'e gideceğim." dedi.