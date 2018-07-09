Hataylı küçük Ufuk son yolculuğuna uğurlandı

HATAY

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde kaybolduktan 8 gün sonra dün cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Arpalıuşağı Mahallesi'nde 1 Temmuz'da kaybolan ve dün güvenlik korucuları tarafından kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Yoluklar Mahallesi'nin üst kesimlerindeki arazide ölü bulunan Ufuk Tatar'ın, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Otopsinin ardından Kırıkhan ilçesine getirilen Ufuk'un cenazesi, 201 Evler Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Özyörük Mahallesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Baba Muhammet Tatar ve anne Durdu Tatar, sağlık ekiplerinin ve yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu.

Törene, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile çok sayıda vatandaş katıldı.