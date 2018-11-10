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Hatay'da fabrika yangını

Antakya ilçesindeki bir plastik boru fabrikasında çıkan yangında, maddi hasar meydana geldi

Hatay'da fabrika yangını

Antakya ilçesindeki bir plastik boru fabrikasında çıkan yangında, maddi hasar meydana geldi

10 Kasım 2018 Cumartesi 09:13
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Hatay'da fabrika yangını

HATAY

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir plastik boru fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Anayazı Mahallesi'nde bulunan plastik boru fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sırasında içeride bulunan bekçi köpeği de yara almadan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bir bölümü kullanılmaz hale gelen fabrikadaki yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ANTAKYAHatayFabrikaYangın
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