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Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Taşaltın, görevinden istifa etti

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın görevinden istifa ettiğini bildirdi. 

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Taşaltın, görevinden istifa etti

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın görevinden istifa ettiğini bildirdi. 

01 Kasım 2018 Perşembe 09:49
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Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Taşaltın, görevinden istifa etti

ŞANLIURFA

Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, Şanlıurfa'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirtti. 

Bu süreçte birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldığını ve her zaman milletin menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edindiğini vurgulayan Taşaltın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım."

AA

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