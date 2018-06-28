Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96313
ALTIN
184.794
DOLAR
4.5822
STERLİN
5.9877
EURO
5.3017
Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz
Ülkemizi en iyi şekilde temsil...
Fotoğraf tutkunları Afyonkarahisar'da bir araya gelecek
Fotoğraf tutkunları Afyonkarahisar'da bir araya...
Beden sağlığı depresyon ve kalp hastalığı riskini azaltıyor
Beden sağlığı depresyon ve kalp...
Harika bir sezon geçireceğiz
Harika bir sezon geçireceğiz
Alman Milli Takımı taraftarlardan özür diledi
Alman Milli Takımı taraftarlardan özür...

'Halk Bankasına para cezası' iddiasına ilişkin dava başladı

ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halk Bankasına önemli miktarda para cezası verildiği yönünde sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunduğu iddia edilen Yılmaz'ın 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

'Halk Bankasına para cezası' iddiasına ilişkin dava başladı

ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halk Bankasına önemli miktarda para cezası verildiği yönünde sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunduğu iddia edilen Yılmaz'ın 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:54
0 Okunma
'Halk Bankasına para cezası' iddiasına ilişkin dava başladı

İSTANBUL

ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halk Bankasına önemli miktarda para cezası verildiği yönünde sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunduğu iddia edilen Kerim Yılmaz'ın "5411 Sayılı Bankacılık Kanuna aykırılık" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Kerim Yılmaz katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme hakimi Lokman Kazan, soruşturma kapsamında 30 Mayıs'ta tutuklanan sanık Yılmaz'ın avukatınca tutukluluğuna itiraz edildiği, bu kapsamda Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 Haziran'da tahliyesine karar verildiği tutanağa yazdırdı.

Söz verilen şikayetçi Halk Bankasının avukatı Utku Şimşir, davaya katılma taleplerinin olduğunu belirterek, "Suç tarihinde sanık gerçeğe aykırı paylaşımlar yapmak suretiyle üzerine atılı suçu işlemiştir. Bunu rakam da vererek yapması suçun işlendiğini göstermektedir. Ayrıca yapılan bu paylaşım nedeniyle halka açık olan bankanın hissedarları da mağdur olmuştur. Bankanın hisse senetleri de borsada düşmüştür. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık Yılmaz'ın avukatlarından Ömer Kavili ise Halk Bankası avukatının katılma talebinin reddine karar verilmesini isteyerek, "Müşteki bankanın avukatı, bankanın hisse senetleriyle ilgili rakamsal düşüşler olduğundan söz etmiş ise de bu konuda banka hisselerinde bu tweet nedeniyle hangi rakamdan hangi rakama düşüş olduğunun hiçbir belgesini sunmamıştır. Bu yönüyle müşteki iddiası soyuttur. Müştekinin zarar gördüğünü kanıtlaması gerekir." diye konuştu.

Mahkeme hakimi, müşteki Halk Bankası avukatının katılma talebinin kabulüne karar verdi.

Mahkeme hakimi, sanığın savunmasının alınması için Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasına karar verdi.

Sanığın savunmasının alınması için Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine talimat yazılmasını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kerim Yılmaz'ın, 24 Mayıs'ta Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkili kurumların Halk Bankası'na önemli miktarda para cezası verdiğini öne sürdüğü belirtiliyor.

İddianamede, şüpheli Yılmaz'ın şikayetçi Halk Bankası AŞ'ye yönelik gerçeğe aykırı ve manipülatif paylaşımda bulunarak şikayetçi bankanın internet ve elektronik bilgi iletişim araçlarıyla itibarını kırabilecek, şöhretine ya da servetine zarar verebilecek asılsız haber yaydığı aktarılıyor.

Şüpheli Yılmaz'ın bu suretle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 74. ve 158/1. maddelerine muhalefet ettiği aktarılan iddianamede, şüphelinin bu suretle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında tehlike suçu olarak kabul edilen elektronik iletişim araçları ile banka itibarının zedelenmesi suçunu işlediği kaydediliyor.

İddianamede, şüpheli Yılmaz'ın söz konusu suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDHalk BankasıPara Cezası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fotoğraf tutkunları Afyonkarahisar'da bir araya gelecek
Fotoğraf tutkunları Afyonkarahisar'da bir araya gelecek
Ankapark'ın ihalesi yeniden ertelendi
Ankapark'ın ihalesi yeniden ertelendi
'Magandalara' karşı her düğüne bir polis
'Magandalara' karşı her düğüne bir polis
Hakkari'de seçim sonuçlarına itirazlar reddedildi
Hakkari'de seçim sonuçlarına itirazlar reddedildi
Adil Seçim Platformu özür diledi
Adil Seçim Platformu özür diledi
'Süper hücre fırtınası' güney Marmara'yı vurdu
'Süper hücre fırtınası' güney Marmara'yı vurdu
Karaburun açıklarında deprem
Karaburun açıklarında deprem
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak
Mesleğe dönen hakim ve savcılar için 2 yıl şartı
Mesleğe dönen hakim ve savcılar için 2 yıl şartı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ