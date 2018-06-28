'Halk Bankasına para cezası' iddiasına ilişkin dava başladı

İSTANBUL

ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halk Bankasına önemli miktarda para cezası verildiği yönünde sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunduğu iddia edilen Kerim Yılmaz'ın "5411 Sayılı Bankacılık Kanuna aykırılık" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Kerim Yılmaz katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme hakimi Lokman Kazan, soruşturma kapsamında 30 Mayıs'ta tutuklanan sanık Yılmaz'ın avukatınca tutukluluğuna itiraz edildiği, bu kapsamda Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 Haziran'da tahliyesine karar verildiği tutanağa yazdırdı.

Söz verilen şikayetçi Halk Bankasının avukatı Utku Şimşir, davaya katılma taleplerinin olduğunu belirterek, "Suç tarihinde sanık gerçeğe aykırı paylaşımlar yapmak suretiyle üzerine atılı suçu işlemiştir. Bunu rakam da vererek yapması suçun işlendiğini göstermektedir. Ayrıca yapılan bu paylaşım nedeniyle halka açık olan bankanın hissedarları da mağdur olmuştur. Bankanın hisse senetleri de borsada düşmüştür. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık Yılmaz'ın avukatlarından Ömer Kavili ise Halk Bankası avukatının katılma talebinin reddine karar verilmesini isteyerek, "Müşteki bankanın avukatı, bankanın hisse senetleriyle ilgili rakamsal düşüşler olduğundan söz etmiş ise de bu konuda banka hisselerinde bu tweet nedeniyle hangi rakamdan hangi rakama düşüş olduğunun hiçbir belgesini sunmamıştır. Bu yönüyle müşteki iddiası soyuttur. Müştekinin zarar gördüğünü kanıtlaması gerekir." diye konuştu.

Mahkeme hakimi, müşteki Halk Bankası avukatının katılma talebinin kabulüne karar verdi.

Mahkeme hakimi, sanığın savunmasının alınması için Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasına karar verdi.

Sanığın savunmasının alınması için Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine talimat yazılmasını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kerim Yılmaz'ın, 24 Mayıs'ta Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkili kurumların Halk Bankası'na önemli miktarda para cezası verdiğini öne sürdüğü belirtiliyor.

İddianamede, şüpheli Yılmaz'ın şikayetçi Halk Bankası AŞ'ye yönelik gerçeğe aykırı ve manipülatif paylaşımda bulunarak şikayetçi bankanın internet ve elektronik bilgi iletişim araçlarıyla itibarını kırabilecek, şöhretine ya da servetine zarar verebilecek asılsız haber yaydığı aktarılıyor.

Şüpheli Yılmaz'ın bu suretle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 74. ve 158/1. maddelerine muhalefet ettiği aktarılan iddianamede, şüphelinin bu suretle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında tehlike suçu olarak kabul edilen elektronik iletişim araçları ile banka itibarının zedelenmesi suçunu işlediği kaydediliyor.

İddianamede, şüpheli Yılmaz'ın söz konusu suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.