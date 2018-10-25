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Hakkari'de terör operasyonu

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir mezarlığın yakınlarında silah ve mühimmat bulundu

Hakkari'de terör operasyonu

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir mezarlığın yakınlarında silah ve mühimmat bulundu

25 Ekim 2018 Perşembe 10:05
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Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir mezarlığın yakınlarında gömülü silah, roketatar başlığı, el bombası, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Eski Kışla Mahallesi Mezarlığı yakınlarındaki bir bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarına ait silah ve mühimmat gömülü olduğu bilgisi üzerine, söz konusu bölgede Terörle Mücadele (TEM) ekipleriyle koordineli arama tarama gerçekleştirildi. 

Aramada, 8 roketatar başlığı, 2 roketatar sevk fişeği, 3 el bombası, metal fünye, yaklaşık 100 gram C-4 patlayıcı, 34 lokum TNT patlayıcı, 2 havan mühimmatı, keskin nişancı tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bunlara ait 6 şarjör ve bir miktar fişek ile 2 hücum yeleği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariTerörOperasyonPKK/KCK
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