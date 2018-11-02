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Hakkari'de terör operasyonu

Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok miktarda mühimmat, el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari'de terör operasyonu

Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok miktarda mühimmat, el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi

02 Kasım 2018 Cuma 09:30
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Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat, el bombası ve yaşam malzemesi bulundu. 

Emniyet Müdürlüğünün internet sitesindeki açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Bu kapsamda Altınsu Mahallesi İncesu mezrası sırtlarında arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Aramada 7.62 çapında bin 33 AK 47 kalaşnikof fişeği, 7.62 çapında 758 biksi fişeği, 8 el bombası, 6 el bombası tıpası, içerisinde muhtelif sayıda fişek bulunan 6 şarjör, 13 antitank roket mühimmatı, 3 roket sevk motoru, antipersonel roket mühimmatı, 17 sevk fişeği, içi boş 5 sevk fişeği kabı, çeşitli ebatlarda kablo parçaları, muhtelif sayıda pil ve pil blokları, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan anahtar sistemleri ve elektronik devre parçaları, 5 uzaktan kumandalı alıcı, 2 top bant, 2 yapıştırıcı, 2 silikon ve 2 testere ucu, küçük kazma, makas ve pense, 2 hücum yeleği, uyku tulumu, ağzı kesik büyük tüp ve çeşitli yaşamsal malzemeler ele geçirildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariTerörOperasyon
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