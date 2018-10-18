Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98899
ALTIN
217.817
DOLAR
5.5356
STERLİN
7.2510
EURO
6.3760
Çok rahatım, isteyen istediği şekilde araştırabilir
Çok rahatım, isteyen istediği şekilde...
2 bin yıllık hamama 'çelik' desteği
2 bin yıllık hamama 'çelik'...
Tıbbi malzeme alımında 'e-ihale dönemi' başladı
Tıbbi malzeme alımında 'e-ihale dönemi'...
ASELSAN tıbbi cihaz sektöründe hedef büyütüyor
ASELSAN tıbbi cihaz sektöründe hedef...
İstanbul'da 5G Vadisi kurulacak
İstanbul'da 5G Vadisi kurulacak

Hak-İş ekonomiyi masaya yatıracak

Hak-İş, 43'üncü kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında "Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları" paneli düzenleyecek.

Hak-İş ekonomiyi masaya yatıracak

Hak-İş, 43'üncü kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında "Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları" paneli düzenleyecek.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:59
0 Okunma
Hak-İş ekonomiyi masaya yatıracak

ANKARA - Hak-İş'in 43'üncü kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'in moderatörlüğünde "Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları" konulu panel düzenlenecek.

Yaklaşık 650 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonlarından Hak-İş, 22 Ekim Pazartesi günü 43'üncü kuruluş yılını kutlayacak.

Ülke ekonomisinde son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmaları göz önünde bulunduran Konfederasyon yönetimi, kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri kapsamımda "Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları" konulu panel organize etti.

Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'in yapacağı panelde, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak konuşmacı olacak.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konfederasyonlarının kuruluşunun Türkiye'de örgütlü yaşamının kilometre taşlarından biri olduğunu ifade ederek, 12 Eylül Darbesi başta olmak üzere birçok engeli geride bırakarak bugünlere geldiklerini söyledi.

Konfederasyonlarının 21'i Türkiye'de, 1'i ise KKTC'de olmak üzere 22 sendikayı çatısı altında bulundurduğunu belirten Arslan, Hak-İş'in 650 bini aşkın üyesiyle büyük bir aile olduğunu dile getirdi.

Arslan, 20 iş kolunun tamamında örgütlü olan Konfederasyonlarının üye sayısını ve sendikalarını artırmaya devam ettiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"43'üncü kuruluş yıl dönümümüzü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Kutlama programımıza Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katılmasını bekliyoruz. Bu yıl kutlama programı kapsamında düzenleyeceğimiz panelle ülke ekonomisini masaya yatıracağız. İşin ehli konuklarımızla önemli tespit ve sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Hak-işEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Minik Evrim'den 100 gündür haber yok
Minik Evrim'den 100 gündür haber yok
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Van'da uyuşturucu operasyonu
Van'da uyuşturucu operasyonu
Konsolosluk binasındaki incelemeler tamamlandı
Konsolosluk binasındaki incelemeler tamamlandı
Gri listedeki terörist ölü olarak ele geçirildi
Gri listedeki terörist ölü olarak ele geçirildi
Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'ndeki yangın
Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'ndeki yangın
"Suriyelilere her zaman çok sıcak bir karşılama gösterildi"
"Suriyelilere her zaman çok sıcak bir karşılama gösterildi"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ