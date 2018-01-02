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Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi

Bolu'da 19 Aralık 2017'de yapılan Gölcük Tabiat Parkı ihalesinin iptal edildiği bildirildi.

Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi

Bolu'da 19 Aralık 2017'de yapılan Gölcük Tabiat Parkı ihalesinin iptal edildiği bildirildi.

02 Ocak 2018 Salı 17:12
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Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi

BOLU

Bolu'da 19 Aralık 2017'de yapılan Gölcük Tabiat Parkı ihalesinin iptal edildiği bildirildi.

Bolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kararın, Belediye Encümeni'nin gerçekleştirdiği toplantıda alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Gölcük Tabiat Parkı'nda yapılacak olan idari bina, bungalov evler ve Gölcük Göl Gazinosu'nun işletmesi işinde kapsam değişikliği yapılacağından, ihale şartları değiştirileceğinden ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

İhaleyi kazanan firma, 31 Aralık 2040 tarihine kadar Bolu Belediyesi'nce kiralanmış olan Gölcük Tabiat Parkı'nda sınırlı ayni hak tesisi hakkıyla, dağ köşkü, 25 bungalov ev ile Gölcük Göl Gazinosu'nu kullanma ve işletme hakkına sahip olacaktı.

Parkın ihaleye çıkması, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından da protesto edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gölcük Tabiat Parkıİhale
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