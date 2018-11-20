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Göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı.

Göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı.

20 Kasım 2018 Salı 09:46
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Göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü

MUĞLA

Bodrum ilçesi Aspat mevkisi önlerinde seyir halinde olan Panama bayraklı ticari gemi, bölgede sahil güvenlik görevinde bulunan Sahil Güvenlik korvetine denizden insan sesleri geldiği yönünde bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekipler, deniz yüzeyinde parçalanmış halde bir fiber tekne ile düzensiz göçmenlerin olduğunu gördü.

Yapılan çalışmada deniz yüzeyinde 4 Suriye, 4 Filistin ve 2 Mısır uyruklu 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aramalarda Suriye uyruklu bir kişiye ait erkek cesedi bulundu.

Kurtarılanlardan 2 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı, diğerleri Turgutreis Limanı'na götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaBodrumGöçmenTekne
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