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Gazi Üniversitesi personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkardı.

Gazi Üniversitesi personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkardı.

25 Ekim 2018 Perşembe 09:54
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Gazi Üniversitesi personeline FETÖ operasyonu

ANKARA

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de yer aldığı Gazi Üniversitesinin 19 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlılardan 16'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'sinin halen üniversitede görev yaptığı, 9'unun ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazi ÜniversitesiFETÖ
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