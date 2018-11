Gamze Boynueğri, Yeni Kerkük Kırşehir Temsilcisi oldu

HABER: AZİZ KARATAŞ

Ülkücü Medya Kırşehir temsilcisi Gazeteci Yazar Gamze Boynueğri, Kerkük Kültür Derneği Kurucu Genel Başkanı, Kerkük Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Temsilcisi Dr. Şemsettin Küzeci tarafından Kerkük Gazetesi Kırşehir Temsilcisi ve Kerkük Kültür Derneği Kırşehir Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Arapça ve Türkçe, yayın yapan Türkmeneli gazetesine de ayrıca destek verecek olan gazeteci yazar Boynueğri yapmış olduğu açıklamada, “Öncelikle böylesi kutsal bir görevle bendenizi görevlendirmelerinde şahsım ve şehrimiz Kırşehir adına bir hayli onure oldum...” dedi.

Yazar Gamze Boynueğri şöyle konuştu:

“Kırşehir'de dünden bugüne Türkiye Cumhuriyetinin her coğrafyasını kendilerine yurt bilmiş olan kerküklü, bağdatlı ve Türkmen kardeşlerimizin başta Kırşehir olmak üzere imkanlarımız dahilinde mümkün mertebe bir çok bölgeyi takip ederek gelişmelerinde katkı sağlayacağız. Terör örgütü IŞID militanları tarafindan saldırı altında olan can ve mal güvenliği olmayan Kerkük bölgesindeki Türkmen kardeşlerimiz için ayrıca siyasi diplomatlarla birebir siyasi diyalog kurarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız inşallah. Her gün IŞID tehtidi ve baskısı altında kalarak yaşam mücadelesi veren ve zoraki olarak ait oldukları topraklarından ve evlerinden göç etmek durumunda kalan bir bir evleri boşaltılan kerkük köylerinde ikahamet eden kardeşlerimiz için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız.”

Gamze Boynueğri aynı zamanda Türkmenlerin dünden bugüne uzanan var oluşlarına da değinerek "Türkmen kardeşlerimiz dünden bugüne Türktür ve daima da Türk kalacaktır. Kerkük şehri Türkmen şehridir, Türk şehridir ve daima da öyle kalacaktır. Bağdatlı kardeşlerimiz bizim varlığımızın özüdür ve bilhassa da has kardeşlerimizdir ve daima da öyle kalacaktır. Türkmen kardeşlerimiz ait oldukları coğrafyada yani Türkiye Cumhuriyeti topraklarında nefes aldıkları müddetçe her bir toprak parçamız onlara kerkük, her bir toprak parçamız şüphesiz onlara bağdattan bir yurt olacaktır. Türk boylarının en büyük topluluğu olan oğuz boylarından günümüze uzanan tarihin en büyük topluluğu sayılan Selçuklu ve Osmanlı Türklerin kuruluşunda Türkmen neslinin büyük bir etkisi olduğu tarih literatüründe yerini almıştır. Nasıl oluyor da birileri kalkıp da Irak kerkük bölgesinde asırlardır yerleşkesi olan Türkmen kardeşlerimiz için kerkük kürtleri söylemini kullanarak ayrıştırıyorlar. Türklüğün has özü olan kardeşlerimizi farklı ithamla değerleriyorlar. Irak kürtleri değil, Irak Türkleridir. Biz bizzat bu geri zihniyetinde üzerinden gelmeye çalışarak birtakım stratejik konum sahipliği çalışması başlatarak tescillenmiş var oluşlarını daha çok sempozyum, panel çalışmlarıyla tanıtacağız ve bu algıyı değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası kimlikte Türkiye'deki Türkmenlerin gelişi başta olmak üzere huzuru, refahı ve barışı çok yönlü çalışmalarla sağlayarak Mezhepsel ayrım yapmaksızın Kerkük Kültür Derneği Kırşehir Temsilcisi olmanın bilinç ve sorumluluğu taşıyarak faaliyet göstermeye çalışacaklarını belirtti.

Gazeteci yazar boynueğri, Kırşehir'e davette bulunduğu Kerkük Kültür Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Kerkük Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Temsilcisi Dr. Şemsettin Küzeciyle ekibini Ahiler ve Ozanlar diyarına birtakım istişare ziyaretlerinde bulundurarak ağarlayacaklarını ifade etti.

Faaliyet raporu ve çalışmalar hakkında bilgi veren Dr. Şemsettin Küzeci, Irak Türkmenlerinin simgesi ve sesi olan Kerkük Siyasi, Kültür ve Sanat Dergisine desteklerinin esirgenmediğinden derginin yaşatılması için daha çok katkıların gelmesi beklentisinde olduklarını söyledi.

Gazeteci Yazar Gamze Boynueğri'nin gercekleştirmiş olduğu ziyaret ve destekleri için ayrıca Dr. Küzeci “Gazeteci Yazar Gamze Boynueğri' nin Kültür Derneğimiz ve Dernek çatımıza gerçekleştirmiş olduğu istişare ziyaretiyle ziyadesiyle şeref vermiştir. Ana vatanda ne kadar böyle yürekli insanlar varsa, Türkmenler ve Kerkük onurla yaşayacaktır" şeklinde konuştu.

Gazeteci Yazar Gamze Boynueğri daha önce de 2015 senesinde Başkent Platformu Yönetim Kurulu Başkanı (Kırgızistan Fahri Konsolosu) Dr. Mustafa Kurt, tarafından Sivil İnisiyatif Gazetesi Kırşehir Temsilciliği görevine getirilmişti. Yaklaşık bir sene sonunda görevi devreden Boynueğri'nin Kerkük Gazetesi Kırşehir Temsilciliği yanı sıra Ülkücü Medya Kırşehir Temsilciliği de halen devam etmektedir.