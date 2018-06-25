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Fransız Tatil Köyü'ne yabancı ilgisi

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden olan ancak 13 yıl önce kapılarını kapatan Foça'daki Fransız Tatil Köyü için Özelleştirme İdaresi Başkanlığının açtığı ihaleye yabancı yatırımcılar da ilgi gösterdi.

Fransız Tatil Köyü'ne yabancı ilgisi

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden olan ancak 13 yıl önce kapılarını kapatan Foça'daki Fransız Tatil Köyü için Özelleştirme İdaresi Başkanlığının açtığı ihaleye yabancı yatırımcılar da ilgi gösterdi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 12:22
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Fransız Tatil Köyü'ne yabancı ilgisi

İZMİR -  Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 13 yıldır kapalı olan ülkenin köklü turizm tesislerinden Fransız Tatil Köyü için temmuz ayında yapılacak ihaleye yabancı yatırımcıların da ilgi gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Fransız Tatil Köyü, 1967 yılında 330 oda ve 690 yatak kapasitesiyle hizmete girdi. Hizmet ettiği dönemde Türkiye'de turizmin gelişmesine önemli katkılarda bulunan tatil köyü, 2005 yılı kasım ayında kapılarını kapattı.

Yaklaşık 13 futbol sahası büyüklüğündeki tatil köyü, zaman içinde ihaleye çıksa da alıcı bulamadı.

Tesisi turizme kazandırmak amacıyla 49 yıllığına işletme hakkını vermek üzere ihaleye çıkarma kararı alan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, yatırımcılara 20 Temmuz 2018'e kadar başvuru imkanı tanıdı.

ETİK Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız Tatil Köyü'nün turizm sektörü için tarihi bir öneme sahip olduğuna işaret etti.

"Resort turizm" kavramının temellerinin bu tesiste atıldığını, yıllar içinde bu tesiste çalışan binlerce kişinin turizmi öğrendiğini ve diğer bölgelerde uygulamaya başladığını kaydeden İşler, "Dolasıyla bu tatil köyü, sadece bir tesis olmasının ötesinde tarihsel değeri açısından da Türkiye turizminin önemli merkezlerindendir." dedi.

"Türkiye'nin nadide köşelerinden biri"

Tesisin 2008 yılında ihaleye çıktığını ancak alıcı bulamadığını anımsatan İşler, şunları kaydetti:

"Devletimiz de burayı tekrardan özelleştirme kapsamına aldı ayrıca sadece satış değil, bunun işletmeciliğini ve kiraya verilmesi konusunda da ihaleye ek madde koydu. Bunun yanına tesisin dernek ve vakıflara da verilebilmesinin önü açıldı. Özelleştirme sonucunda buranın turizm odaklı çalışması lazım. Burası son derece bakir, güzel bir botaniği olan Türkiye'nin nadide köşelerinden biridir. Burası için ısrarlı olan şirketler var, çeşitli ülkelerden talepler geliyor. Bunlardan bir tanesi de İspanyollar."

Fransız Tatil Köyü'nün faaliyete girmesiyle İzmir turizmine can geleceğini vurgulayan İşler, tesisin yeniden hizmete açılmasını dört gözle beklediklerini dile getirdi.

Vahşi hayata teslim

Doğal güzelliğinin yanında temiz deniziyle dikkati çeken tatil köyü, şimdilerde sokak hayvanlarına ve yaban hayatına ev sahipliği yapıyor.

Havuzunda yılanların ve kurbağaların yüzdüğü, camların kırıldığı, binaların sarmaşıklarla kaplandığı tesis, eski günlerine dönmek için alıcılarını bekliyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Fransız Tatil KöyüYabancıIlgi
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