Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90186
ALTIN
233.890
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7864
EURO
6.9689
Fırat Kalkanı Harekatı'nın ikinci yıl dönümü
Fırat Kalkanı Harekatı'nın ikinci yıl...
Loris Karius Beşiktaş yolunda
Loris Karius Beşiktaş yolunda
Kılıçdaroğlu, Baki Özilhan'a rahmet diledi
Kılıçdaroğlu, Baki Özilhan'a rahmet diledi
Bayram tatilinin yedinci gününde trafik kazaları 9 can aldı
Bayram tatilinin yedinci gününde trafik...
Toron Karacaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Toron Karacaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın ikinci yıl dönümü

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ikinci yıl dönümünde şehitleri ve gazileri andı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın ikinci yıl dönümü

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ikinci yıl dönümünde şehitleri ve gazileri andı

24 Ağustos 2018 Cuma 17:48
0 Okunma
Fırat Kalkanı Harekatı'nın ikinci yıl dönümü

ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ikinci yıl dönümünde şehitleri ve gazileri andı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin temizlenmesine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan ve 7 aylık sürede başarıyla tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden iki sene geçti.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal paylaşım hesaplarından yapılan açıklamalarda, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın 2. yıl dönümünde, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, harekat sırasında çekilen ve iki tank ile askerlerin yer aldığı fotoğraf da kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fırat KalkanıYıldönümüMSBTSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayram tatilinin yedinci gününde trafik kazaları 9 can aldı
Bayram tatilinin yedinci gününde trafik kazaları 9 can aldı
Bakan Varank Rusya Dijital Kalkınma Bakanı ile görüştü
Bakan Varank Rusya Dijital Kalkınma Bakanı ile görüştü
Çavuşoğlu: İdlib'de askeri bir çözüm felaket olur
Çavuşoğlu: İdlib'de askeri bir çözüm felaket olur
Suriyeli yetimlere bayram yardımı
Suriyeli yetimlere bayram yardımı
Kapıkule'de tır kuyruğu 15 kilometreye uzadı
Kapıkule'de tır kuyruğu 15 kilometreye uzadı
Mehmetçik'ten 'drone' ve çikolatalı denetim
Mehmetçik'ten 'drone' ve çikolatalı denetim
Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi
Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi
İnternet kullanımı artıyor
İnternet kullanımı artıyor
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ