FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 10 tutuklama

MANİSA

Manisa merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta Manisa, İzmir, Ankara, İstanbul, Amasya, Antalya, Aydın, Çanakkale, Denizli, Hakkari, Isparta, Şırnak, Van ve Yalova'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 10 zanlı tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında yakalama kararı verilmiş, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 14 ilde operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen 18'i muvazzaf asker 20 şüpheli yakalanmıştı.