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FETÖ'nün TSK'daki 'kripto mahrem yapılanması hakkında 22 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK'daki "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Çanakkale'de 21'i muvazzaf 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK'daki 'kripto mahrem yapılanması hakkında 22 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK'daki "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Çanakkale'de 21'i muvazzaf 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

13 Kasım 2018 Salı 09:27
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FETÖ'nün TSK'daki 'kripto mahrem yapılanması hakkında 22 gözaltı kararı

ÇANAKKALE

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖTürk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 21'i muvazzaf 22 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki "kripto mahrem yapılanması"nın ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen, ankesörlü sabit telefonlardan ardışık arama yapılması soruşturması çerçevesinde 21'i muvazzaf 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖTSKKripto
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