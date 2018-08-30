FETÖ'nün 'nakit paraları alıp kaybolun' talimatı ByLock'ta

ERZURUM - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi ve yöneticisi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 15 yıl hapse çarptırılan örgütün sözde "avukat ünitesinden sorumlu il imamı" eski öğretmen Hasan Aslan'ın ByLock görüşmelerinde, örgüt mensuplarına vakıf mallarını satıp nakde çevirip gözden kaybolması talimatı verdiği belirlendi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada FETÖ/PDY üyesi ve yöneticisi olduğu için 15 yıl hapse çarptırılan tutuklu sanık Hasan Aslan'ın örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock programı aracılığıyla örgüt mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ortaya çıktı.

Örgütün sözde "avukat ünitesinden sorumlu il imamı" eski öğretmen Aslan'ın ByLock görüşmelerine ilişkin hazırlanan "Tespit ve Değerlendirme Tutanağı"nda, Aslan'ın "600001" kullanıcı adıyla ByLock programını 8 Kasım 2014 ila 19 Şubat 2016 tarihleri arasında kullandığı aktarıldı.

Tutanakta programdan 298 mesaj ve 331 mail gönderdiği, 568 mesaj ve 106 mail aldığı bildirilen Aslan'a program üzerinden 125 arama geldiği, bu kişinin de 32 arama yaptığı kaydedildi.

Aslan'ın ByLock programında "reisler", "ekip 1", "koordinasyon", "av" ve "dershane" adıyla 5 grup kurduğu ve "bölge", "ada", "BRM", "avukat" gibi isimlerle de kurulan 19 gruba katıldığı anlatılan tutanakta sanığın ByLock yazışmalarında, genel olarak toplantıların ve programların durumu, toplantılara kimlerin katılacağı, Erzurum dışındaki illerde yapılacak etkinliklerin ayarlanması gibi konular tespit edildiği belirtildi.

Aslan'ın örgüt mensupları ile yaptığı çarpıcı görüşmelere de yer verilen tutanakta, sanığın A.O.Ş. ile yapılan görüşmesinde, "Abiler Gaziantep merkezdeki derneklere savcılık kararı ile baskına geldiler. 2010 dahil 2015'e kadar alınan proje evraklarının bir nüshasını aldılar. Diğer yerlerde de bu şekilde gelebilirler." dediğine işaret edildi.

"Ekonomik kayıp çok, acil formül lazım"

A.O.Ş'nin de görüşmede FETÖ'nün Erzurum'da kapatılan Özel Şifa Hastanesine ilişkin Aslan'a "Şifa ile ilgili sıkıntı var. Ruhsatı yenilememişler. Ne yapılır, İdare Mahkemesi mi bakar. Ekonomik kayıp çok, acil formül lazım. Başka yerlere soralım. Savaş Beyin ByLog var mı? Ekle, ona yazdım seni arar. Çok çok çok önemli ve acil." şeklinde ifadeler kullandığı tutanağa geçti.

Tutanaktaki Aslan'ın görüşmelerinde örgütün özellikle mal ve para kaçırmak için yaptığı usulsüzlükler de gözler önüne serildi.

Aslan, ByLock'ta A.O.Ş. ile yaptığı bir başka yazışmada ise şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle vakıfların bünyesinde burs alan, bağış yapan gibi durumlar olmasın, bu kayıtları tutmak mecburiyetinde değiliz. Karar defterinde bağışçıların ismi varsa karar defterinin su bastı, taşınırken kayboldu gibi ifadelerle yok edip yeni karar defteri almak gerekir. Vakıf yönetiminde sıkıntılı isimler istifa etsin, yerine çoğunluk kararıyla yeni isimler alalım. Vakfın hesabında kesinlikle nakit para tutmayın, olası bir kayyum meselesinde kayyuma elimizle para teslim etmeyelim."

"Vakıf mallarını satıp yurt dışındaki kurumlara bağışlayın"

Aslan'ın aynı görüşmede A.O.Ş'ye "Vakıflar mallarından satılabilenleri satıp nakde çevirerek yurt dışındaki kurumlara, vakıflara, kişilere bağışta bulunsun. Vakıf senedinde faaliyetlere uygun her yere bağış yapabilir diyor. En kötü ihtimalle birisi parayı alsın kaybolsun." dediği de kayıt altına alındı.

Tutanakta, Aslan'ın satılan vakıf mallarından elde edilen paranın yurt dışına kaçırılması için de şu önerilerde bulunduğu aktarıldı:

"Yurt dışında akademisyen, lisans, yüksek lisans gibi öğrencilere aylık 3 bin ya da 5 bin dolar şeklinde yıllık yaptırılabilir. Afrika'daki arkadaşlara gönderilebilir. En son ihtimal elden çıkarmayacağımız malları kendi üniversitelerimize bağışlayarak (burada vergi doğmaz) bu ve benzeri burs çalışmalarıyla paralar eritilebilir. Vakıftaki evraklarla alakalı Türkiye'de adliyeleri her yıl ocak ayında su basar, tutanak tutulur, evraklar imha edilir. Vakıfların tüm gayri menkulleri tespit edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğünde kayıtlıdır, bakmak gerekiyor. Olmayanlar kayıt altına alınırken mevcutları yetki belgesi alınarak satılabilecekler satılmalı."

Tutuklu sanık Aslan'ın A.O.Ş'ye gönderdiği mesajlarda ayrıca "Abi Erzincan'da gözaltı kararı olanlardan biri, yapı ile alakalı farklı ifade vermiş. Bir de abi operasyondan haberimiz olduğunu açığa çıkarmış olduk. Oradan bir daha zor haber alırız." dediği anlaşıldı.

Hasan Aslan'ın aynı kişi ile yaptığı bir başka konuşma da adli hakim ve savcılar konusunda değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.