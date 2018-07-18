FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon

MARDİN

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem asker yapılanması" içerisinde bulunduğu yönünde tespitler yapılan 23 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak bazı adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 4'ü salıverildi,18'i mahkemeye sevk edildi. 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı, İshak Ç, Zafer G, Adnan Ç, M. Furkan M, Onur S, İsa C, Müzellef K, Emre T, Özkan S, Kamil Y, İbrahim S, Fatih C. ve Kamil E. ise tutuklandı.

Öte yandan, firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.