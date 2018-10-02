Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98053
ALTIN
232.592
DOLAR
5.9894
STERLİN
7.7778
EURO
6.9196
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
HİS'ten 'En az 8000 Adım' atağı
HİS'ten 'En az 8000 Adım'...
Geleneksel spor dallarına büyük ilgi
Geleneksel spor dallarına büyük ilgi
Pille ısı yayan kumaş otomobilleri de ısıtacak
Pille ısı yayan kumaş otomobilleri...

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü sivil imam 37 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü sivil imam 37 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

02 Ekim 2018 Salı 11:06
23 Okunma
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon

ANKARA

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma teşkilatındaki yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkartılan 23'ü sivil imam, 14'ü ihraç personel 37 kişinin yakalanmasına yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün jandarma teşkilatındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah erken saatlerden itibaren 23'ü sivil "mahrem imam", 14'ü ihraç personel 37 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında 3 "mahrem imam"ın bulunduğu, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Zanlılardan 2'si yarbay 1'i binbaşı

Operasyonel telefon hattı üzerinden örgütün mahrem imamlarıyla irtibatları tespit edilen 14 eski askerden 2'sinin yarbay, 1'inin binbaşı, 3'ünün yüzbaşı, diğerlerinin de teğmen ve astsubay olduğu öğrenildi.

Askerlerle irtibat kuran 23 mahrem imamın ise 7'sinin öğretmen, 8'inin farklı bankalarda çalışan memur, 2'sinin üniversite görevlisi olduğu, şüpheliler arasında doktor, mühendis ve serbest çalışanların da yer aldığı bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, ifade işlemleri için başkente getirileceği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖJandarmaOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
TSK'dan Münbiç hattında 54'üncü devriye faaliyeti
TSK'dan Münbiç hattında 54'üncü devriye faaliyeti
Yolcu otobüsü temizlik aracına çarptı: 1 ölü, 17 yaralı
Yolcu otobüsü temizlik aracına çarptı: 1 ölü, 17 yaralı
9 ayda 30 milyonun üzerinde yolcu taşındı
9 ayda 30 milyonun üzerinde yolcu taşındı
Endonezya'daki depremzedelere 2 bin uyku tulumu
Endonezya'daki depremzedelere 2 bin uyku tulumu
Foça'da denize sızan akaryakıt temizlendi
Foça'da denize sızan akaryakıt temizlendi
Yurt dışına 2,5 milyar lira gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı
Yurt dışına 2,5 milyar lira gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Valiliğinden 'Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu' açıklaması
Ankara Valiliğinden 'Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu' açıklaması
'3'ü bir arada uygulaması'na günde 95 bin başvuru
'3'ü bir arada uygulaması'na günde 95 bin başvuru

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ