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FETÖ elebaşının suç listesi darbeden 'şikede kumpasa' kadar uzanıyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 19 ilde açılan 45 davada "1" numaralı sanık olarak yargılanıyor.

FETÖ elebaşının suç listesi darbeden 'şikede kumpasa' kadar uzanıyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 19 ilde açılan 45 davada "1" numaralı sanık olarak yargılanıyor.

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:04
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FETÖ elebaşının suç listesi darbeden 'şikede kumpasa' kadar uzanıyor

ANKARA - Kemal Karadağ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 19 ilde açılan 45 davada "1" numaralı sanık olarak yer alıyor. Terörist başı Gülen'in dava dosyalarına giren suç listesinde darbeye teşebbüsün yanı sıra dolandırıcılık, futbolda şikede kumpas ile siyasal ve askeri casusluk da bulunuyor. 

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 15 Temmuz darbe girişiminden önce ve sonra FETÖ'ye yönelik çok sayıda soruşturma açıldı.

Örgütün yapılanmasının ve gerçek yüzününün deşifre edildiği soruşturmalar, darbe girişimine ilişkin karanlık noktaların da aydınlatılmasını sağladı.

Tamamlanan soruşturmalar sonrasında açılan davalardaki yargılamalar da FETÖ'nün tüm kirli yöntemlerini gün yüzüne çıkarttı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in işlediği suçlar, verdiği talimatlar, örgütü yönetim şekli, planlamaları ve hedefleri de dava dosyalarına girdi.

"1" numaralı sanık

ABD'den iadesi, Amerikan yönetiminin iadesine ilişkin yasal yolları araştırdığı iddiasıyla yeniden gündeme gelen FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye genelinde darbe girişiminden önce örgütün işlediği suçlar ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çok sayıda davanın sanığı. Gülen, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Osmaniye, Antalya, Muğla, Bursa, Yalova, Edirne, Kırklareli, Erzurum, Erzincan, İzmir, Uşak, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya ve Isparta'da açılan toplam 45 davada "1" numaralı sanık olarak yargılanıyor.

Gülen, İstanbul'da 18, Ankara'da 5, Adana, Erzurum, İzmir, Bursa ve Sakarya'da ikişer davada sanık sıfatıyla yargılanıyor. FETÖ elebaşı Gülen hakkında 12 ilde de birer dava bulunuyor.

Terörist başı Gülen'in, işlediği suçlardan bazıları ise şöyle:

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, sınav sorularının çalınması, usulsüz dinleme."

Ankara'daki davalar

Başkentte, örgüt elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişiminden bir gün önce açılan ve kamuoyunda "FETÖ/PDY çatı davası" olarak bilinen davada da sanık. Örgütün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 sanık arasında da bulunan Gülen, "Akıncı Üssü" davasında da yargılanıyor. Terörist başı Gülen, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve "Kaset Komplosu" olarak bilinen davanın da sanıklarından biri.

Gülen'in İstanbul'da yargılandığı dosyalar arasında Tahşiye, 25 Aralık kumpas soruşturması, Selam Tevhid'de kumpas, VİP dinleme, 17 Aralık kumpas, Futbolda şikede kumpas, Hrant Dink cinayeti, yasa dışı dinleme, iş dünyası yapılanması gibi davalar bulunuyor. Bu davaların bazılarında Gülen'in yanı sıra sanıklar arasında örgüt üyesi eski emniyet müdürleri de yer alıyor.

Dolandırıcılıktan da davası var

Erzurum'da Gülen hakkında açılan iki davadan biri "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarını içeriyor.

Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyurulması üzerine kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesine yönelik Kırklareli'nde görülen davada da yargılanan FETÖ elebaşı, İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlerle bazı bilgilerin sızdırılmasına yönelik davada da sanık olarak yer alıyor.

Muğla'da, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine yönelik açılan ve karara bağlanan dava başta olmak üzere yargılamaları tamamlanan çok sayıda davada Gülen'in dosyası ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖTerörörgüt
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