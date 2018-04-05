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Fabrika gibi okulun şanslı öğrencileri

Aksaray'da kamu ve özel sektör için ürettiği ürünlerle geçen yıl 2,5 milyon lira ciro elde eden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine en fazla ödeme yapan döner sermaye işletmeli okullar sıralamasında Türkiye birincisi oldu.

Fabrika gibi okulun şanslı öğrencileri

Aksaray'da kamu ve özel sektör için ürettiği ürünlerle geçen yıl 2,5 milyon lira ciro elde eden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine en fazla ödeme yapan döner sermaye işletmeli okullar sıralamasında Türkiye birincisi oldu.

05 Nisan 2018 Perşembe 12:16
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Fabrika gibi okulun şanslı öğrencileri

AKSARAY - Aksaray'da kamu ve özel sektör için ürettiği ürünlerle geçen yıl 2,5 milyon lira ciro elde eden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine en fazla ödeme yapan döner sermaye işletmeli okullar sıralamasında Türkiye birincisi oldu.

Ereğlikapı Mahallesi'nde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2 bin öğrenci eğitim görüyor.

Kamu ve özel sektörün talep ettiği masa, koltuk, sıra, sandalye, amfi sistemi gibi donatım işlerinin yapıldığı lisede, aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaların talepleri doğrultusunda, stat koltuklarında kullanılan dengeleme demirleri ve kamyonların yedek parçaları üretiliyor.

Mercedes'in, 2015 yılında 1 milyon liralık yatırımla laboratuvar kurduğu lisede, imzalanan protokol kapsamında motorlu araçlar ve elektrik elektronik bölümünde başarılı olan 11. sınıf öğrencileri, Mercedes-Benz Kamyon Fabrikasında iş sahibi olabiliyor.

Adeta bir fabrika gibi çalışan ve geçen yıl 2,5 milyon lira ciro elde eden lise, Milli Eğitim Bakanlığının 2017 yılı boyunca 950 döner sermaye ile üretim yapan okullar arasında öğrenciye en fazla maaş veren okul sıralamasında Türkiye birincisi, en fazla üretim yapan okullar sıralamasında ise beşinci olmayı başardı.

"Mercedes-Benz Kamyon Fabrikası ile protokolümüz var"

Okul müdürü Deniz Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun önceki yıl 2 milyon ciro elde ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"2016 yılında 2 milyon lira olan ciromuz 2017'de 2,5 milyon liraya yükseldi. Okulumuzda kamu kurum ve kuruluşlarının tüm ekipmanlarını üretiyoruz. Bunlar, masa, sandalye, üniversiteler için amfi, konferans salonu, sıra, raf, hasta yatağı gibi birçok üründen oluşuyor ayrıca Mercedes-Benz Kamyon Fabrikası ile protokolümüz var. Bu kapsamda motorlu araçlar ve elektrik-elektronik bölümündeki yaklaşık 70 öğrencimiz 11. ve 12. sınıf mesleki eğitim derslerini fabrikada görüyor. Bu öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da Mercedes'te iş imkanı buluyor. Makine ve elektrik-elektronik bölümü de Mercedes Benz Türk Kamyon Fabrikası ile Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara yedek parçalar üretmektedir."

"Öğrencilerin birçoğu alt gelir grubunda yer alıyor"

Han, döner sermaye kapsamında çalışan 500 öğrencinin önemli gelir sağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin çoğu alt gelir grubundaki ailelerden. Çalışarak hem ailelerine katkıda bulunuyorlar hem de meslek öğreniyorlar. Yaklaşık 500 öğrencimize geçen yıl 200 bin lira ücret ödeyerek, Türkiye genelinde 950 döner sermayeli okul içinde öğrencisine en fazla ücret ödeyen okul sıralamasında Türkiye birincisi olduk ayrıca döner sermayeli okullar arasında üretim miktarı açısından okulumuz ilk 5’te yer aldı. Öğrencilerimizi hem eğitim öğretim hem de üretim konusunda geliştiriyoruz. Bu yıl hedefimiz olan 3 milyon liraya ulaşarak rekor kırmak istiyoruz." 

"Başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum"

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal da okulun başarısından gurur duyduklarını ifade ederek, "Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah gelecek yıllarda bu rakamları da geride bırakarak daha fazla öğrencinin gelir elde etmesi sağlanır." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AksarayOkulFabrika
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