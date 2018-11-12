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Ev satma bahanesiyle dolandırıcılıktan 29 kişiye gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde ev satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 29 şüpheli yakalandı.

Ev satma bahanesiyle dolandırıcılıktan 29 kişiye gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde ev satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 29 şüpheli yakalandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:13
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Ev satma bahanesiyle dolandırıcılıktan 29 kişiye gözaltı

İSTANBUL

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir şebekenin "Kimliğini getir tapuyu götür" şeklindeki radyo reklamıyla, özellikle maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 100 vatandaşı ev satma bahanesiyle dolandırdığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. 

41 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında, "örgüt kurma, yönetme, üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçlarından 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 29 şüpheli yakalandı. 

Diğer şüphelileri yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul MerkezliOperasyonGözaltıDolandırıcı
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