Esnaf turist kafilesine çiçeklerle karşıladı

MUĞLA

İsrail'in Tel-Aviv kentinden Bodrum'a gelen 180 kişilik turist kafilesi, çiçeklerle karşılandı.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı'nda Freebird Havayollarıyla Tel-Aviv'den gelen 180 İsrailli yolcu için tören düzenlendi. Milas-Bodrum Havalimanı DHMİ Başmüdürü Kemal Daştan, TAV Milas-Bodrum İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt ve turizmciler tarafından çiçeklerle karşılanan turistlere, Bodrum lokumu ikram edildi.

Brontes Travel Seyahat Acentesi Bodrum Müdürü Yüksel Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, nisan ayı boyunca Bodrum'a yaklaşık 4 bin turisti getirmeyi planladıklarını söyledi. Yaz sezonunda bu sayının 15 bini bulacağını belirten Aslan, "Haftada iki uçuş olacak. Talebe göre uçuş sayısı artacak. Bu çalışmayı 7 yıldır yapmıyorduk. 7 yıl sonra bu yıl ilk uçağımız inmiş oldu." dedi.

Aslan, turizmde zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, bu tür operasyonların yeniden başlamasının iyi bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

"Türk milleti gibi sıcak kanlı insanlar"

Bodrum'da turizmciler olarak misafirleri ağırlamaya hazır olduklarına değinen Aslan, şöyle konuştu:

"Biz artık bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz. Biz turizmciler olarak hazırız. Ülkeler arasındaki siyasi süreç bizi çok ilgilendirmiyor. Buraya gelen insanlar bizimle aynı kültürü paylaşan insanlar. Yeme içme alışkanlıkları aynı, bizim Türk milleti gibi sıcak kanlı insanlar. Bu halkı, bu milleti de seviyorlar. Bodrum'u sevme nedenleri de kültürel ve tarihi dokusunun olması. Hava ve ikliminin iyi olmasını seviyorlar."

TAV Terminal İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, yurt dışı uçuşlarının çoğalması için çalışmaların sürdüğünü anlattı. Kayaoğlu, yurt dışından direkt uçuşların Milas-Bodrum Havalimanı'na sağlanabilmesi için yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Bodrum'a ilk kez geldiğini belirten fizyoterapirt Samer Abu Ras da "Daha önce Antalya ve İstanbul'a geldik. Burada olmak çok keyifli. Tekrar buraya geleceğiz." diye konuştu.

Karşılama töreninin ardından uçak personeli ve diğer yetkililer, üzerinde Tel-Aviv-Milas-Bodrum havayolu güzergah şeklinin olduğu pastayı kesti.