Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
211.788
DOLAR
5.3353
STERLİN
7.0275
EURO
6.1325
NASA'dan Meksika Körfezi yakınında sonik patlama testleri
NASA'dan Meksika Körfezi yakınında sonik...
Derbiden zaferle ayrılamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz
Derbiden zaferle ayrılamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz
'4. Kara Hafta İstanbul Festivali' 23 Kasım'da başlayacak
'4. Kara Hafta İstanbul Festivali'...
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu bugün başlıyor
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu bugün...
Devlet hastanesinde özel imkanlarla tüp bebek tedavisi
Devlet hastanesinde özel imkanlarla tüp...

Eski İstanbul Valisi Mutlu Edirne'de cezaevine konuldu

FETÖ davasında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan eski İstanbul Valisi Mutlu, Edirne'de cezaevine konuldu.

Eski İstanbul Valisi Mutlu Edirne'de cezaevine konuldu

FETÖ davasında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan eski İstanbul Valisi Mutlu, Edirne'de cezaevine konuldu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:37
0 Okunma
Eski İstanbul Valisi Mutlu Edirne'de cezaevine konuldu

EDİRNE

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖmülkiye yapılanması davasında yerel mahkemece "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni MutluEdirne'de cezaevine konuldu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına yönelik davada yerel mahkemece "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün cezası onanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu avukatlarıyla birlikte Edirne Adliyesine gelerek teslim oldu.

İnfaz savcılığındaki işlemlerinin ardından Mutlu, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri nezaretinde Edirne F Tipi Cezaevine götürüldü.

Onama kararı 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9 Şubat'ta karara bağlanan FETÖ'nün "mülkiye" yapılanması davasına ilişkin istinaf başvurularını karara bağlanmıştı. 

Ceza Dairesi, sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, Erdal Çakır, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Fatih Şahin, Murtezi Balcı, Yusuf Yavaşcan, Feyzullah Özcan, Haluk Nadir ve Yılmaz Kurt hakkında yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun bulmuştu. 

Yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin aykırılık bulunmadığına karar veren mahkeme, bu nedenle sanıklar hakkında yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar vermişti. 

Dairenin kararı ile sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, Erdal Çakır, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Fatih Şahin, Murtezi Balcı, Yusuf Yavaşcan'a verilen hapis cezaları ile Feyzullah Özcan, Haluk Nadir ve Yılmaz Kurt'a verilen beraat hükümleri onanmıştı. 

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ DavasıEski İstanbul Valisi MutluCezaevi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekmekte israfı önleyecek önemli adım
Ekmekte israfı önleyecek önemli adım
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem
Rize'de 49 milyon lira afet desteği
Rize'de 49 milyon lira afet desteği
İŞKUR istihdamda 1 milyonu aştı
İŞKUR istihdamda 1 milyonu aştı
7200 avroluk tramvay parçası 6 bin liraya üretildi
7200 avroluk tramvay parçası 6 bin liraya üretildi
Türkiye'nin 'en tatlı' projesinde sona doğru
Türkiye'nin 'en tatlı' projesinde sona doğru
Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Seyahat için üç ayda 7,4 milyar lira harcandı
Seyahat için üç ayda 7,4 milyar lira harcandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ