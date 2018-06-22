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Esenboğa metro hattını bakanlık yapacak

Ankara'da, Esenboğa metro hattı bağlantısı kapsamında Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kesiminin inşası Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılacak.

Esenboğa metro hattını bakanlık yapacak

Ankara'da, Esenboğa metro hattı bağlantısı kapsamında Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kesiminin inşası Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılacak.

22 Haziran 2018 Cuma 09:51
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Esenboğa metro hattını bakanlık yapacak

ANKARA

Ankara'da, Esenboğa metro hattı bağlantısı kapsamında Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kesiminin inşası Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılacak.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Esenboğa metro hattı bağlantısı kapsamında Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kesiminin inşası, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
EsenboğaMetro
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