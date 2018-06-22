Esenboğa metro hattını bakanlık yapacak

ANKARA
Ankara'da, Esenboğa metro hattı bağlantısı kapsamında Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kesiminin inşası Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılacak.
Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Esenboğa metro hattı bağlantısı kapsamında Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kesiminin inşası, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek.
AA