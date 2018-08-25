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Erzincan'da trafik kazası: 7 ölü, 3 yaralı

Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: 7 ölü, 3 yaralı

Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:09
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Erzincan'da trafik kazası: 7 ölü, 3 yaralı

ERZİNCAN

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Adıbelli'nin (32) kullandığı 34 JD 4252 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolunun Heybeli köyü kavşağında karşı yönden gelen Kamil Karataş (27) idaresindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 10 kişinin bulunduğu her iki otomobildeki sürücüler ile yolcular araçlarda sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen jandarma, polis ve AFAD ekiplerince araçlardan çıkartılan bu kişilerden her iki sürücünün yanı sıra Karataş idaresindeki otomobilde bulunan Eylül (3), Yaren Zehir (4) ve adları henüz öğrenilemeyen bir çocuk ile bir yetişkin yaşamını yitirdi. Duygu Karataş ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Sürücü Adıbelli'nin kullandığı otomobildeki Burhan Olcay'ın (30) da hayatını kaybettiği, aynı araçtaki Mahsun Yıldırım'ın ise yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, ekiplerce Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan trafik, araçların ekiplerince çekilmesinin ardından normale döndü.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanTrafik Kazası
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