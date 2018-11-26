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Erozyonla kaybedilen toprak miktarı azalıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Erozyonla kaybolan toprak miktarını bugün itibarıyla 154 milyon tona düşürdük. Hedefimiz bu rakamı 2023 yılında 130 milyon tona indirmek." dedi.

Erozyonla kaybedilen toprak miktarı azalıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Erozyonla kaybolan toprak miktarını bugün itibarıyla 154 milyon tona düşürdük. Hedefimiz bu rakamı 2023 yılında 130 milyon tona indirmek." dedi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:06
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Erozyonla kaybedilen toprak miktarı azalıyor

ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirlierozyonla mücadele kapsamındaki çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin coğrafi konumu, topoğrafik yapısı ve toprak özellikleri düşünüldüğünde erozyon konusunda hassas bir bölgede bulunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Elbette alınacak önlemlerle erozyonla mücadele etmek mümkün. Bu anlayışla bakanlık olarak önemli çalışmalara imza attık. Özellikle son 16 yılda yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları bu mücadelede önemli bir adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedef 24,5 milyar ağaç"

Pakdemirli, son 16 yılda 5 milyon hektar alanda ağaçlandırma yapıldığını, bu dönemde erozyon kontrolü ve bozuk ormanların iyileştirilmesi çalışmalarına hız verildiğini ve 4 milyar 200 milyon adet fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, "2002'de 16 milyar adet ağacımız vardı, bugün 22 milyar adete ulaştık. 2023 hedefimiz ise 24,5 milyar ağaca ulaşmak." ifadesini kullandı.

Erozyonla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla, 1970'li yıllardaki 500 milyon ton olan yıllık erozyonla kaybolan toprak miktarını bugün itibarıyla 154 milyon tona düşürdüklerini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hedefimiz bu rakamı 2023 yılında 130 milyon tona indirmek. Bu hedefleri tabii ki tek başımıza gerçekleştirmiyoruz. Üniversitelerin, kamu kurumlarının, STK'ların, ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteği ile gerçekleştiriyoruz. Çölleşmeyle mücadelede başarı ancak hep beraber hareket edildiğinde, katılımcı bir yaklaşım sergilendiğinde sağlanabilir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı PakdemirliErozyon
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