"Erken emekliliği tavsip etmiyoruz"

TBMM

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." dedi.

Emeklilikte yaşa takılanların 6,3 milyon kişiyi bulduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunlardan, 1,3 milyonu hemen emekli olabilecek durumda, kalanları da peyderpey emekliliğini talep edebilecektir. Bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyeti 26 milyar lira. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam 750 milyar lirayı buluyor. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde, böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı, diye milletime soruyorum."

'Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifini yarın Meclise sunuyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni yönetim sistemimizin ilk bütçesinin hazırlıklarını tamamladık. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifini inşallah yarın Meclise sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bize koltuğu için endişe duyan değil, sorumluluklarını yerine getirmek için gayret eden, mücadele veren, iş üreten bürokratlar lazımdır. Her kim ki sırf unvanını kaybetmemek için pasif konuma geçmişse bizim gözümüzde o kişi zaten ekibimizin bir parçası olmaktan çıkmıştır. Bu tarz şikayetler duyduğumuzda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız." dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturmasına ilişkin Erdoğan, "Temennim, bir an önce bizler için bir kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmaktır." ifadesini kullandı.

İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devrine ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Olayın parlamento boyutu var, bir de parlamento dışı boyutu var; hatta Anayasa Mahkemesi boyutu var. Yani (CHP'nin) ellerinde ne anayasa ne yargıya dayalı direnecekleri, dayanacakları, yaslanacakları bir şey yok."