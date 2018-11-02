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Eren Erdem'in tutukluluğunun devamı istendi

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada savcı, Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Eren Erdem'in tutukluluğunun devamı istendi

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada savcı, Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

02 Kasım 2018 Cuma 17:11
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Eren Erdem'in tutukluluğunun devamı istendi

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Eren Erdem'in bu halinin devamına karar verilmesini istedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Mehmet Bozkurt, 6 yıl önce Silivri'de yapılan Ergenekon davasında ceza aldığını, demokrat ve bağımsız bir gazete kurulacağı düşüncesiyle Aydınlık gazetesindeki görevinden ayrılıp, Karşı gazetesine geçerek burada yazı işleri müdürlüğü görevini üstlendiğini söyledi.

Firari sanıklar Murat Kazancı ve Ufuk Emin Köroğlu'nu eleştiren Bozkurt, "FETÖ firar etmiş bu dosyada. Mahkemeye çıkmak yerine kaçmışlar. Yargılanmak da bize kaldı. Kazancı'nın savcılıkta FETÖ'cü olduğunu duyunca şoka girdim. Telefonumdan interneti paylaştığım Murat Kazancı'nın benim internetimden FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'a bağlandığı da savcılıkça tespit edildi." diye konuştu.

Kazancı’nın, Hrant Dink cinayeti kapsamında tutuklu olan eski Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün ile kendisini görüştürmek istediğini ancak görüşmediğini ifade eden Bozkurt, etraflarına FETÖ'cülerin girmeye çalıştığını sonradan anladığını kaydetti.

Mahkeme başkanı, firari sanıklardan Onur Kala'nın yakalandığını ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde çıkarıldığını belirterek bu sanığın, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandığını açıkladı.

SEGBİS aracılığıyla savunma yapan Kala, ByLock kullanıcısı olmadığını savunarak, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tüm sanıkların savunmasını tamamlamasının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi ve bazı delillerin toplanmamış olması gerekçesiyle tutuklu sanık Eren Erdem'in bu halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Yakalanan sanık Onur Kala'nın tutuklanmasını talep eden savcı, sanık Alaaddin Akkaşoğlu'nun dosyasının ayrılmasını istedi.

Duruşma mütalaaya karşı sanık ve avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eski CHP Milletvekili Eren ErdemTutukluluk
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