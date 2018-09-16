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Erdoğan piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelerek, yaklaşık 45 dakika sohbet etti.

Erdoğan piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelerek, yaklaşık 45 dakika sohbet etti.

16 Eylül 2018 Pazar 08:52
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Erdoğan piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti

İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelerek, yaklaşık 45 dakika sohbet etti.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından saat 21.22'de yurda döndü. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden ayrılan Erdoğan'ın konvoyu Zeytinburnu sahilinde durdu.

Erdoğan, aracından inerek sahilde oturan vatandaşların yanına geldi.

Burada yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşların çay ikramını da geri çevirmedi.

Başkan Erdoğan, etrafını saran vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Öte yandan piknikçilerden birinin sigara paketini alan Erdoğan, vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanZeytinburnuPiknik
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