Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92692
ALTIN
228.352
DOLAR
5.7302
STERLİN
7.4005
EURO
6.5409
İsrail Gazze'de 3 noktayı bombaladı
İsrail Gazze'de 3 noktayı bombaladı
Son 24 saatte 232 kez patladı
Son 24 saatte 232 kez...
İş ararken 'işveren' oldu
İş ararken 'işveren' oldu
Avrupa'da Türk derbisi
Avrupa'da Türk derbisi
Griffin'den kariyer rekoru
Griffin'den kariyer rekoru

Erdoğan: BMGK'da reform ihtiyacı ertelenemez bir hal almıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 73 yıl önce kurulan BM'nin, özellikle de örgütün küresel barış ve güvenliği sağlamakla mükellef organı olan Güvenlik Konseyinin reform ihtiyacı artık ertelenemez bir hal almıştır." dedi.

Erdoğan: BMGK'da reform ihtiyacı ertelenemez bir hal almıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 73 yıl önce kurulan BM'nin, özellikle de örgütün küresel barış ve güvenliği sağlamakla mükellef organı olan Güvenlik Konseyinin reform ihtiyacı artık ertelenemez bir hal almıştır." dedi.

25 Ekim 2018 Perşembe 00:59
2 Okunma
Erdoğan: BMGK'da reform ihtiyacı ertelenemez bir hal almıştır

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) kuruluşunun 73. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu BM'nin kuruluş yıl dönümünün ülke, bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bugün insanlığın iklim değişikliğinden etnik temizliklere, açlıktan yabancı düşmanlığına, salgın hastalıklardan terörizme kadar uzanan geniş bir yelpazede ciddi sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, küresel ölçekteki bu sorunların Afrika ve Asya'daki ekonomik imkanları kısıtlı devletler başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeleri daha çok etkilediğine şahit olunduğunu ifade ederek insanlığın ortak geleceğini tehdit eden, küresel adalet arayışlarını sekteye uğratan bu sınamalarla hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

"Sürdürebilir çözümler üretebilecek en önemli platformdur"

Ortak sorunların ancak müşterek çabalarla çözüme kavuşturulabileceğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu anlamda, son yıllarda yaşanan aksaklıklara rağmen BM, insanlığın ortak meselelerine sürdürebilir çözümler üretebilecek en önemli platformdur. Bundan 73 yıl önce kurulan BM'nin, özellikle de örgütün küresel barış ve güvenliği sağlamakla mükellef organı olan Güvenlik Konseyinin reform ihtiyacı, artık ertelenemez bir hal almıştır. Daha önce Ruanda, Bosna Hersek, Kosova'da yaşanan acılar ile komşumuz Suriye'de 8 yıldır devam katliamlar, Güvenlik Konseyinin sorumluluklarını yerine getiremediğinin en somut göstergesidir."

Erdoğan, Türkiye'nin 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere çatışmalardan kaçan 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve BM kurumlarında yaşanan tıkanıklıkların sıkıntısını en ağır şekilde hisseden ülkelerin başında geldiğini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"(Dünya 5'ten büyüktür) diye bayraklaştırılan mücadelenin gerisinde Güvenlik Konseyinin daha kapsayıcı, adil, demokratik ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması arzusu vardır.

Türkiye, BM çatısı altında yürütülen arabuluculuk, barışı koruma operasyonları, terörle mücadele, insani ve kalkınma yardımları, göç ve mülteciler ile Medeniyetler İttifakı gibi birçok faaliyette öncü rol almaktadır. Ülkemiz ayrıca İstanbul'un bir BM merkezi olması yolunda da adımlar atmakta ve birçok BM ajansının bölgesel ofisinin İstanbul'a taşınması çalışmalarını sürdürmektedir. Bu düşüncelerle, Birleşmiş Milletler örgütünün çalışmalarının dünyamıza barış, refah ve huzurun getirilmesine vesile olmasını diliyor, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü en samimi duygularımla tebrik ediyorum."

AA

Son Güncelleme: 25.10.2018 09:53
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanıBM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığında dijital dönüşüm
İçişleri Bakanlığında dijital dönüşüm
Resmi plakalı araç şarampole düştü: 1 şehit, 3 yaralı
Resmi plakalı araç şarampole düştü: 1 şehit, 3 yaralı
Başkentte trafik kazası: 1 ölü
Başkentte trafik kazası: 1 ölü
"ABD'nin İran'a yaptırımlarında istisna tutulmayı talep ettik"
"ABD'nin İran'a yaptırımlarında istisna tutulmayı talep ettik"
Meteorolojiden 11 il için sağanak ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden 11 il için sağanak ve fırtına uyarısı
TÜBİTAK'ta yeni dönem
TÜBİTAK'ta yeni dönem
Lise öğrencilerinden "Türkiye haritası" koreografisi
Lise öğrencilerinden "Türkiye haritası" koreografisi
Polise yakalanmamak için "muska" yazdırmış
Polise yakalanmamak için "muska" yazdırmış
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ