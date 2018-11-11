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Erciyes'te fiyatlara zam yok

Erciyes Kış Sporları Merkezi'nde bu sene zam yapılmıyor.

Erciyes'te fiyatlara zam yok

Erciyes Kış Sporları Merkezi'nde bu sene zam yapılmıyor.

11 Kasım 2018 Pazar 13:58
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Erciyes'te fiyatlara zam yok

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Erciyes Kış Sporları Merkezi'nde hükümetimizin aldığı enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında bu sene fiyatlarımıza zam yapmıyoruz." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin aldığı enflasyonla topyekûn mücadele kararına hiç zam yapmayarak destek verdiklerini ifade etti.

Erciyes'in aldığı TSE ISO 9001 ve IQ Net belgeleriyle kalitesini uluslararası anlamda tescilleyen kış turizm merkezi haline geldiğine dikkati çeken Çelik, Erciyes'in dünyanın cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.

Enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla birçok alanda seferberlik ilan ettiklerini kaydeden Çelik, şöyle devam etti:

"Uluslararası kalitesi tescil edilen Erciyes Kış Sporları Merkezi'nde hükümetimizin aldığı enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında bu sene fiyatlarımıza zam yapmıyoruz. Geçen sene açıkladığımız fiyatlar, bu sene de aynen devam edecek. Yurt içi ve yurt dışından gelen tüm kayakseverler geçen seneki fiyatlarla kayak yapabilecekler. Erciyes, kayak için yurt dışına gidenlerin de tercih edeceği bir kayak merkezi oldu. Böylece hem yurt dışına döviz çıkışını engelliyoruz hem de yurt dışından turistlerin tercihiyle döviz gelmesini sağlıyoruz."

Çelik, sosyal belediyecilik kültürü ile ekmeğe, suya ve ulaşıma da zam yapmadıklarını, bu yaklaşımlarını sürdüreceklerini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErciyesKış Sporları
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