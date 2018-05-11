Engellilerin bir günlük temsili askerlik heyecanı

Yozgat'ta temsili olarak bir gün askerlik yapan 28 engelli genç için İl Jandarma Alay Komutanlığında yemin töreni düzenlendi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, törende yaptığı konuşmada, engellilerin her zaman toplum hayatının içinde olması gerektiğini belirterek, "Engellilerimizin kendilerini ifade etmeleri, vatandaşla beraber yaşamaları bizim en önemli görevimizdir. Bunu da gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt da kutsal askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıması gerektiğini ifade ederek, askerlik özlemi çeken engellilere bir gün süreli temsili askerlik yaptırma faaliyetinin 2002 yılından itibaren Engelliler Haftası'nda icra edildiğini anımsattı.

Konuşmaların ardından 28 engellinin terhis belgeleri verildi. Program askerlerin geçişi töreniyle sona erdi.

Murat Galip, bir günlüğüne de olsa askerlik yaptığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Biz engelli olduğumuz için askerlik anısı anlatanları hep dinledik ama artık bizim de anlatacak anılarımız var ve çok mutluyuz." dedi.

Kırşehir

Kırşehir'de de İl Jandarma Komutanlığında davul zurnayla karşılanan, Mehmetçiklerle karavanadan yemek yiyen 31 engelli gence bir süre komutanları eşliğinde temsili askerlik eğitimi verildi, askeri araç ve gereçlerin tanıtımı yapıldı.

Kamuflaj giyen engelliler daha sonra törenin yapılacağı askeri gazinoya geldi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerini Türk bayrağı ve silahların üstüne koyan 31 engelli, yemin etti.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, törende yaptığı konuşmada, Türk milleti için askerlik yapmanın onur vesilesi olduğunu, bu kutsal görevi yerine getiren her bireyin bu gururu yaşadığını kaydetti.

Engelliler, törenin ardından aileleri ve komutanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.